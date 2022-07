Nelle discariche a cielo aperto paraurti e sportelli di auto

Materiali edili di risulta, plastica, decine di bottiglie di vetro, sacchi di cemento e lamiere di auto, paraurti, sportelli. Non si arresta il fenomeno degli sversamenti abusivi nel territorio a est di Roma e numerosi quartieri del Municipio VI diventano discariche a cielo aperto. Lo sanno bene gli abitanti di Fosso San Giuliano e Castelverde B4: le enormi distese di terra sono deturpate dalla presenza di mondezza. E anche la sicurezza, in queste zone, è diventata un miraggio tra continue richieste da parte dei residenti cadute però nel vuoto.

Via Lecce nei marsi è una strada che dalla via Polense circonda il quartiere Fosso San Giuliano. Non è asfaltata e le buche sono colme di pietre. Confina con un enorme zolla di terra, edificabile ma su cui non è possibile costruire perché mancano le opere primarie, le strade appunto. Lungo il perimetro della via si trovano numerose discariche a cielo aperto, costituite per la maggior parte da pezzi di auto e rottami. Nessuno le rimuove. E nessuno rimuove nemmeno i rifiuti andati a fuoco nelle scorse settimane: tutto è rimasto com’era, compresa una carcassa di auto bruciata. “Siamo completamente abbandonati da tutti – hanno spiegato al nostro giornale il presidente ad interim Adelina Nisticò e il vicepresidente Barbara Umbro del Consorzio Agricolo Polense – Nessuno interviene e già dal tramonto questa zona diventa terra di nessuno”.

A qualche chilometro di distanza, in via delle Cerquete a Castelverde B4, cambia il panorama ma non il disagio. “Con l’incendio dello scorso anno, tante discariche sono andate a fuoco ma tante altre sono ancora visibili, quasi tutte fatte di pezzi di auto e carcasse” ha aggiunto Giusy Rotunno, abitante del quartiere. In quest’area, dove sono ubicati i casali, è in ballo la costruzione della ‘certosa inclusiva’: il progetto, presentato nel 2019 non è ancora partito.