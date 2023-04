Chiuso il Tmb di Rocca Cencia, Roma est festeggia: “E’ una giornata storica”

“Il Tmb di Rocca Cencia chiude definitivamente”. Parole che suonano come musica nelle orecchie degli abitanti dei quartieri di Roma est che da cinquant’anni combattono per la chiusura degli impianti Ama. “È un giorno monumentale che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti fino ad ora, adesso avanti con le bellezze del territorio” hanno commentato gli attivisti del CAU – Comitati e Associazioni Uniti Roma est – l’organismo nato anni fa per chiedere il superamento tra Tmb (trattamento meccanico biologico).

Il 4 aprile rimane una giornata storica per gli abitanti del versante a est della capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto in Aula Giulio Cesare, ha annunciato la chiusura definitiva del sito Ama di Rocca Cencia che già dalla serata di lunedì aveva smesso di funzionare. L’annuncio ha raggiunto tutti e in brevissimo tempo l’entusiasmo tra gli attivisti è diventato sempre più travolgente. “È stato emozionante sentire quella frase – ha detto Alessandro Alessandrini, presidente del comitato di quartiere Colle del Sole e membro del CAU – erano anni che aspettavamo questo momento. Che aspettavamo la chiusura di un impianto non più adeguato sul nostro territorio. Siamo contenti, questa decisione ha ripagato noi – e chi ha combattuto prima di noi – di tanti sacrifici. Ci auguriamo che questo rappresenti un cambio di paradigma: fino ad ora abbiamo avuto solo rifiuti, il territorio ha bisogno di festa, di cultura, di Gabii”.

A commentare la chiusura del sito di Rocca Cencia, anche Daniele Salustri del Cau: “Ho iniziato la battaglia per la chiusura degli impianti tre anni fa, quando ho scoperto la malattia di una persona a me molto cara. Questa è la vittoria di tutti i cittadini, anche di chi ha combattuto prima di noi. La prima manifestazione documentata risale al 1970, è una giornata storia – ha concluso – ci stiamo organizzando per un incontro pubblico”.

A febbraio scorso, gli abitanti di Roma est riuniti nel comitato avevano ricevuto una doccia fredda: il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) aveva bocciato il loro ricorso dicendo, di fatto, sì al revamping (ammodernamento ndr) di Rocca Cencia. Dai cittadini nessuna resa, tutti determinati – come da anni – a portare avanti la loro battaglia. La chiusura degli impianti era stata trasformata anche in un carro di carnevale che in giro per le strade di Roma est chiedeva il superamento degli impianti. Archiviata ormai la lotta su Rocca Cencia, inizia quella per rendere Gabii un’attrazione turistica per l’intera città.

In questi ultimi anni, tante sono state le richieste di chiusura non solo dalla società civile ma anche dalla politica. La precedente giunta del Movimento Cinque Stelle di viale Cambellotti aveva votato un ordine del giorno per il superamento degli impianti già nel 2019. Altre iniziative simili, nel corso del tempo, hanno avuto lo stesso epilogo: nessuna chiusura del Tmb.