Terra dei fuochi, al via dopo 30 anni i lavori di bonifica dell'ex discarica di Lunghezza

Bidoni colmi di rifiuti tossici scoperti sotto l’erba, vicino ad un fienile pieno di eternit. Uno spettacolo scioccante al quale, all’incirca nel 1994, furono costretti ad assistere gli operai che stavano lavorando alla realizzazione della linea ferroviaria della tratta Roma-Napoli. I lavori, eseguiti per conto della TAV SpA , dal Consorzio Iricav Uno, avevano portato alla luce una pericolosissima discarica abusiva. Finchè il privato ha pensato alla bonifica le cose sono filate lisce. Poi, il 18 dicembre 2015, la svolta. Chi stava facendo i lavori ha ceduto a Roma Capitale la proprietà delle aree dell’ex discarica di Lunghezza su via Guido Donegani, lasciando anche circa 4 milioni di euro per completare i lavori rimanenti. Questi ultimi, però, non sono mai stati spesi. Ora, sembra che l’incubo per chi vive in zona stia per finire: giovedì 1 febbraio cominceranno i lavori per chiudere, una volta per tutte, l’ex discarica.

La terra dei fuochi

Beppe Grillo, tramite il suo blog, era stato tra i primi a parlare di “terra dei fuochi” nella zona est della Capitale, riferendosi proprio all’ex discarica tra Lunghezza e Castelverde. La maggior parte dei rifiuti, nel corso degli anni, è stata rimossa. Rimaneva però il problema della messa in sicurezza dei terreni. Parliamo dei lavori di “capping”, ovvero di “chiusura”, che vengono effettuati sulle discariche. Interventi fondamentali se si vogliono effettivamente recuperare quei luoghi che, per anni, sono stati utilizzati come discariche.

Dopo la cessione il nulla

Come anticipato, a fine 2015 i privati “regalano” i terreni dell’ex discarica al Comune di Roma, mettendoci anche i soldi per chiudere definitivamente l’ex discarica. L’allora sindaca Virginia Raggi promette un pronto intervento che, però, non avviene. A novembre del 2019 veniva annunciato lo stanziamento di 4 milioni di euro per la bonifica di diverse discariche, compresa quella di Lunghezza, con l’idea di completare gli interventi nel 2021 inserendo, tra l’altro, le opere compensative previste per la realizzazione dell’autostrada.

Bonifica ferma al palo

Passano gli anni ma i lavori non partono. Così, a settembre del 2020, la Regione Lazio commissaria il Comune di Roma per bonificare la discarica di Lunghezza. Un’entrata a gamba tesa di Zingaretti ai danni della Raggi, un gesto che qualcuno aveva definito come una vera e propria “umiliazione”. In molti, intanto, pensavano che con l’arrivo della Pisana si sarebbe cambiata marcia. Invece i lavori non sono ripresi e, nel frattempo, l'ex discarica è andata anche in fiamme a causa di un incendio.

“Ho avuto anche diversi colloqui con l’ex assessore regionale ai rifiuti, Massimiliano Valeriani – dice, a RomaToday, il presidente del VI Municipio di Roma, Nicola Franco – è stata attivata la conferenza dei servizi ma, anche in questo caso, i lavori sono rimasti fermi al palo, tanto che i soldi stanziati erano stati addirittura stornati”. Ma adesso, dice Franco, “grazie alla nuova Giunta regionale sono stati stanziati in bilancio i fondi per la bonifica definitiva”. Giovedì 1° febbraio, quindi, ci sarà l’inaugurazione per l’avvio dei cantieri, che verranno svolti dal raggruppamento temporaneo d’impreso composto da Intereco Servizi s.r.l. e Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti, alla presenza anche dell’attuale assessore regionale ai rifiuti, Fabrizio Ghera.

Lunghi tempi della burocrazia

Era stato proprio Valeriani a chiedere di esercitare i poteri sostituitivi nei confronti di Roma Capitale, recuperando anche i fondi per la bonifica direttamente dalle casse capitoline. Bisognava rimuovere le tonnellate di rifiuti rimaste e circa duemila metri cubi di liquidi. Contattato da RomaToday, dallo staff dell’ex assessore si conferma “l’incontro col presidente Nicola Franco avvenuto a settembre 2022”. Un confronto arrivato molto a ridosso delle elezioni regionali, in programma a marzo 2023. Un tempo “troppo compresso” per poter intervenire visto che “i tempi della burocrazia hanno richiesto diversi mesi per poter subentrare al Campidoglio per la bonifica e messa in sicurezza dell’area”. Si rivendica, però, “lo stanziamento delle risorse”.

“Appena insediatasi, la nuova Giunta regionale ho subito richiesto al neo assessore ai rifiuti, Fabrizio Ghera, di rifinanziare l'opera per ripristinare un'area dove a breve vedrà la realizzazione da parte della nostra amministrazione municipale di un teatro da 600 posti, una palestra, un centro anziani e un area verde attrezzata” ha aggiunto Franco in una nota.