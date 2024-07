Castelverde, a febbraio saranno pronte le nuove aule del liceo Amaldi

Le nuove aule saranno inaugurate a febbraio 2024 ed accoglieranno 200 studenti. Procedono, secondo cronoprogramma, i lavori presso la succursale di via Pietrasecca del liceo Edoardo Amaldi a Castelverde. Qui sorgeranno 6 nuovi locali dove accogliere alunni ed alunne del VI municipio, un laboratorio musicale ed una nuova biblioteca. I lavori, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro con fondi Pnrr, sono stati commissionati dalla Città metropolitana di Roma Capitale. Il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere insieme a Daniele Parrucci, consigliere delegato all’edilizia scolastica dell’ex provincia.

Nuova succursale del liceo Amaldi

Il progetto della nuova succursale era stato annunciato nel 2022 e si pensava di avere le nuove aule già nel 2023. Invece, a causa dei problemi per lo spostamento di alcuni sottoservizi, in particolare della fibra per la navigazione su internet, i cantieri si sono aperti solo all’inizio di quest’anno, a gennaio. Il progetto per la succursale del liceo Amaldi prevede la realizzazione di un nuovo corpo in legno lamellare x-lam. Questo materiale permette tempi di realizzazione veloci, è antisismico e consente anche un notevole risparmio energetico.

Nella fase propedeutica ai lavori, inoltre, è stata abbattuta la vecchia biblioteca della succursale, un ambiente in mattoni situato a qualche metro di distanza dall’entrata principale della sede. La nuova struttura in “abete rosso” si collegherà direttamente all’ufficio esistente tramite un corridoio.

Il sopralluogo

Armato di casco bianco, il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto visita al cantiere della scuola ed ha voluto raccontare il suo intervento con un video su Instagram. “Il paradosso a Roma è che nelle periferie – ha detto Gualtieri – ci sono tanti giovani ma non c’è un numero sufficiente di scuole. Il liceo Amaldi è una scuola d’eccellenza con tantissimi studenti”. Gualtieri ha poi sottolineato come la scuola di Castelverde rientri in un progetto più ampio di risanamento scolastico e che interesserà 175 istituti del territorio: “Siamo già al 40% degli interventi” ha specificato Parrucci. E per l’inaugurazione, Gualtieri ha pronta la sua fidata chitarra: si farà nell’aula musica “per una jam session con i ragazzi”.