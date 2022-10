Furti e atti vandalici alle auto parcheggiate in stazione

Tanti vetri rotti sparsi a terra quanti sono gli stalli dei parcheggi. Siamo alla stazione di Lunghezza, nella periferia est di Roma dove i pendolari lasciano l’auto per recarsi al lavoro in centro città e al ritorno trovano i finestrini sventrati e le loro auto derubate. “Questa situazione di insicurezza è inaccettabile, chiediamo interventi urgenti” ha detto Fabio Piccinelli del Comitato Ambiente e Tutela del Territorio di Roma est.

Furti e danneggiamenti alle auto in sosta al parcheggio di Lunghezza, lungo la via Prenestina nella periferia della città, sono diventati ormai quotidiani e tra i cittadini serpeggia la paura che gli atti vandalici siano preludio di reati più gravi. “Temiamo per l’incolumità di tutti, la stazione di Lunghezza non è presidiata dalle forze dell’ordine come accadeva fino a poco tempo fa e viene lasciata alla mercè di chiunque. È frequentata da uomini, donne e studenti. Cosa si aspetta per intervenire? Che si ripeta quanto accaduto a Garbatella?” è il commento del comitato in riferimento allo stupro avvenuto recentemente nei pressi della stazione metro del quartiere di Roma sud.

Intanto, lungo il versante prenestino sono in programma da tempo la costruzione della caserma dei carabinieri – che dovrebbe ospitare i militari attualmente in servizio presso la sede di San Vittorino – e del commissariato di polizia. Abbiamo raggiunto il minisindaco delle Torri, Nicola Franco per avere aggiornamenti circa i rispettivi progetti che, ad oggi, sono ancora in alto mare. “Il commissariato dovrà essere costruito all’interno di una struttura già esistente, privata, che attende però le valutazioni del demanio e per questo abbiamo avuto garanzie dal prefetto che avverrà in tempi brevi. Per quanto riguarda, invece, la caserma attendiamo che la giunta comunale approvi la deliberazione che dia l’ok al cambio d’uso della struttura da centro anziani a caserma. Incontreremo l’assessore Veloccia nei prossimi giorni”.