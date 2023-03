Gli abitanti di Roma est chiedono sicurezza, il minisindaco incontra il prefetto

Episodi di microcriminalità e baby gang. A Roma est, i comitati di quartiere e le associazioni hanno avviato una petizione per chiedere maggiore sicurezza. A portare le questioni sul tavolo dell'Osservatorio alla sicurezza è stato il minisindaco del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, che a Roma Today ha anticipato le prossime mosse dell'amministrazione: "Promuoveremo incontri nelle scuole, tra gli studenti e le forze dell'ordine, e tra i genitori e le forze dell'ordine per spiegare quali rischi i minori corrono rendendosi protagonisti di questi gesti".

Le istanze dei comitati: più sicurezza e un carabiniere di quartiere

Una presenza maggiore delle forze dell’ordine sul versante a est della città che comprende i territori di versanti prenestino, collatino e casilino. È questa la richiesta di sedici comitati di quartiere a associazioni che, nei giorni scorsi, hanno avviato una petizione. “Il quadrante nord est del Municipio è carente sotto il profilo della sicurezza perché l’unico comando di stazione si trova a San Vittorino: l’immobile, in via di dismissione risulta insufficiente dal punto di vista logistico e da quello strutturale” si legge nell’istanza che i cittadini hanno inviato al Municipio, alla polizia di stato, ai carabinieri e alla polizia locale. Nel documento, le richieste esplicite dei comitati: una maggiore presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine nei principali luoghi di aggregazione, tra cui parchi e piazze; la possibilità di istituire il ‘carabiniere’ di quartiere.

Franco: “Organizzeremo incontri nelle scuole”

“La petizione dei comitati ha raccolto fino ad ora oltre mille firme. È anche sulla scorta di questo che ho portato all’attenzione del prefetto la questione sicurezza” ha detto Nicola Franco a margine dell’incontro dell’Osservatorio. Tra le proposte in campo, quella di organizzare incontri tra studenti e forze dell’ordine e tra genitori per spiegare loro le conseguenze delle azioni di microcriminalità. Intanto, i comitati di quartiere si sono dati appuntamento per venerdì 24 marzo, presso l’aula civica di Castelverde, per continuare a discutere del tema e trovare una soluzione.