A Castelverde gli abitanti si organizzano e avviano la ‘sicurezza di vicinato’

A Castelverde, periferia est del municipio VI, la percezione della sicurezza è bassa. Per questa ragione, un gruppo di cittadini ha avviato azioni di controllo del territorio con l’ausilio di ‘whatsapp’. “Non vogliamo fare gli sceriffi, solo tutelare le nostre abitazioni, le nostre auto e quelle dei nostri vicini” hanno spiegato durante un incontro che si è svolto nella piazzetta del quartiere durante il pomeriggio di martedì avviando così la ‘sicurezza di vicinato’.

Non è la prima volta che a Roma nascono gruppi whatsapp per creare rete tra abitanti di una stessa strada o tra residenti di quartieri limitrofi. Già da anni, infatti, è prassi consolidata presso i territori più estremi del XIV municipio l’iniziativa – importata dall’Inghilterra – che punta a creare una sinergia tra le famiglie. “Il nostro gruppo conta circa 80 persone – la maggior parte donne – E’ chiaro che cerchiamo l’aiuto da parte delle istituzioni in vista dei continui furti ma in attesa che questo avvenga proviamo a dare una mano alle forze dell’ordine” hanno spiegato.

Il ruolo del neonato gruppo whatsapp, per gli organizzatori, è quello di notare eventuali anomalie tra le strade del quartiere e segnalarle alle forze dell’ordine. “I carabinieri della stazione di San Vittorino sono già stati informati della nostra iniziativa” ha detto Daniele Salustri, abitante di Castelverde, tra i promotori del gruppo.