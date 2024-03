Quartiere senza medici di base, il nuovo bando della Asl non tranquillizza i residenti

Qualcosa si muove anche se la soluzione del problema è ancora molto lontana. La Asl Rm 2 sta per pubblicare un nuovo bando per individuare medici di base da destinare al suo distretto e, in particolare, nel VI municipio. Una buona notizia per gli abitanti di Colle del Sole, da più di 8 mesi senza camici bianchi nel quartiere. Una situazione che ha mandato in crisi soprattutto i più anziani, costretti a percorrere chilometri per recarsi nel primo studio medico disponibile, a Borgata Finocchio. Intanto, anche se ancora non è stata decisa la data, dovrebbe tenersi un consiglio municipale straordinario proprio a Colle del Sole.

Carenza di medici

La Asl Rm 2, in una nota trasmessa proprio al Comitato di quartiere Colle del Sole e, per conoscenza, anche al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e all’ordine provinciale dei medici di Roma, ha spiegato quanto la situazione sia grave. Per sopperire alla cronica mancanza di medici, infatti, solo per il distretto 6, quello dove ricade il VI municipio, era stata approvata una proroga speciale per i dottori che volevano lavorare fino a 72 anni anziché fino a 70. Attualmente sono state concesse quattro proroghe, due delle quali per sanitari che visitano nelle vicinanze di Colle del Sole.

Divisione del territorio

Il territorio è stato suddiviso in macroaree, contenenti al proprio interno un determinato numero di quartieri. Colle del Sole ricade nella terza macroarea, insieme ad altri sei quartieri, per la quale è stata richiesta l’apertura di almeno un nuovo studio di medico di medicina generale. Attenzione però, questo non vuol dire che, di certo, arriverà un nuovo dottore. Il bando prevederà “l’ingresso” di sei nuove figure mediche da suddividere tra le varie macroaree. Non solo, però, c’è la possibilità che i vincitori vadano a lavorare in una zona comunque distante da Colle del Sole ma c’è anche il rischio concreto che nessuno risponda al bando. Del resto, all’ultima chiamata valida, per il prossimo triennio, per diventare medici di medicina generale si sono presentati solo 104 candidati a fronte dei 531 posti disponibili.

Consiglio straordinario

Martedì 5 marzo si è tenuta una conferenza dei capigruppo del VI municipio, durante la quale è stato deciso di prevedere la convocazione di un consiglio straordinario per trattare l’argomento. Anche su questo, però, ci sono state polemiche. Qualcuno, infatti, avrebbe voluto riunire i consiglieri direttamente a Colle del Sole. Invece, durante la riunione, è “venuta fuori” la comunicazione della Asl già citata che, almeno per Pd e M5S, rendeva praticamente superfluo il consiglio, nonchè uno spreco di soldi. Alla fine, invece, il consiglio si farà e, a meno di impedimenti insormontabili, si terrà proprio davanti agli abitanti del quartiere.

Vincolo territoriale

Si muove, intanto, anche il Campidoglio. Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali e della salute, ha scritto al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Converti non ha voluto soltanto sensibilizzare sul tema il governatore ma ha anche espresso dubbi e perplessità sul bando dell’Asl. La consigliera capitolina chiede “di prevedere, per la Asl Rm2, distretto 6, un vincolo territoriale di zona, che delimiti i confini in cui il medico è chiamato ad esercitare la sua professione, e che la convenzione sottoscritta dallo stesso comprenda anche un vincolo temporale che leghi il suo operato ad un periodo non inferiore ai cinque anni, sul quartiere riconosciuto come carente”. Per Converti c’è infatti il rischio di “trovarci domani con l’ennesimo bando che annuncia la copertura delle zone carenti e che poi, nella realtà, non pone i dovuti correttivi affinché queste zone siano realmente presidiate dalle istituzioni”.