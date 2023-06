Strada sterrata, case irraggiungibili e animali senza cibo: così vivono 80 famiglie alla periferia estrema di Roma

La strada è da tempo difficile da percorrere ma, in un modo o nell’altro, si è sempre riusciti a raggiungere i campi. Ora però, a causa delle piogge delle ultime settimane, via San Gregorio da Sassola a San Vittorino, nel VI municipio delle Torri, è diventata completamente impraticabile. A risentirne sono i residenti della zona, un’ottantina di nuclei, che vivono nella campagna romana e che ora non solo hanno difficoltà nell’arrivare alle proprie abitazioni ma non riescono più a curare i loro terreni, compresi centinaia e centinaia di animali che pascolano proprio in quella zona.

I terreni

Si tratta di terreni che vennero dati in concessione alle persone che tornavano dalla Seconda Guerra Mondiale. Chi aveva combattuto al fronte poteva quindi avere, a San Vittorino, un’occasione per ripartire, coltivando l’orto, allevando animali e costruendosi un’abitazione. Intere generazioni di romani si sono succedute e la situazione, da 80 anni a questa parte, sembra non essere mai cambiata. Le persone che vivono lì stanno chiedendo al Comune di Roma di poter riscattare i terreni ma, una volta per un motivo e una volta per un altro, questa operazione non è mai andata a buon fine. Con il risultato che questo quadrante della città appare dimenticato da tutti.

Quartiere dimenticato

“San Vittorino è dimenticato” racconta a RomaToday Valerio, il proprietario del bar della zona. “Il mio bar è praticamente l’unica cosa che c’è qui” spiega mentre cerca di raggiungere i suoi animali che, come quelli di altri, si trova sui terreni lungo la strada dissestata. Del resto, anni fa alcuni cittadini del borgo medievale che confina con Tivoli e Palestrina avevano chiesto di “uscire” dal VI municipio, allora governato dal movimento 5 stelle. Senza ufficio anagrafe, senza servizi ed ora senza neanche la possibilità di allevare i propri animali se non si asfalta, il prima possibile, la strada di tre chilometri e mezzo che porta ai terreni: i residenti del quartiere sono esasperati.

Le cascate

Un vero e proprio peccato perché San Vittorino è un borgo bellissimo e che potrebbe diventare anche una meta per i turisti. Famoso è il santuario di San Vittorino, vicino al quale c’è una cascata che rappresenta un po’ un simbolo del quartiere. “Dovrebbe essere valorizzato e invece a nessuno sembra importare nulla” continua Valerio. Del resto, la strada che porta al santuario è impraticabile e visitarlo è impossibile. “La situazione della strada è così da 30 anni, a volte ci pensiamo noi residenti a dare una sistemata ma non ce la facciamo più”.

Il mistero di via San Gregorio da Sassola

Attualmente il problema principale sembra essere quello di capire di chi sia la competenza di via San Gregorio da Sassola. Mentre la vicina via Crucis risulta di competenza del Comune di Roma, la strada che porta al santuario, se si effettua una ricerca, risulterebbe sotto le gestione di altri comuni. Il cap associato a via San Gregorio da Sassola è lo 00010, riferito a vari comuni come San Gregorio da Sassola, Montelibretti e altri. “Stiamo effettuando altre ricerche – spiega a RomaToday Chiara Del Guerra, assessore ai Lavori pubblici del VI Municipio – ho parlato con i residenti e stiamo cercando di capire chi deve intervenire. Manderemo anche una nota al Comune di Roma per capire la situazione”. C’è infatti anche l’ipotesi che Roma abbia già acquisito la strada senza mai censirla. Un mistero da risolvere perché, altrimenti, sarà impossibile sistemare la via.