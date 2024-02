Questa è (forse) la volta buona. Dopo quattro anni riaprirà la strada di San Vittorino

Manca solo un parere della Sovrintendenza e poi si potrà fare la gara. Così, gli abitanti del borgo storico di San Vittorino, nel VI municipio, potranno tornare ad entrare ed uscire comodamente dalle loro case. Una pratica normale per tutti ma non per loro che, da ormai quattro anni, devono convivere con la strada principale della zona ridotta ad una sola corsia per senso di marcia: una trappola vera e propria, resa ancora più pericolosa dal manto stradale fatiscente.

A gennaio 2020 il crollo del costone

Nel gennaio del 2020, diversi massi si sono staccati dal costone roccioso che incastona via di San Vittorino. In attesa della rimozione dei detriti, Città Metropolitana, che ha la competenza sulla strada, aveva posizionato dei blocchi di cemento per recintare l’area del crollo. Un intervento temporaneo che doveva servire solo per contenere l’emergenza. Invece quei jersey sono rimasti lì per anni, fino ad oggi. A nulla sono serviti, almeno finora, appelli, proteste e denunce da parte dei residenti: San Vittorino, borgo con tanti problemi a livello di servizi e di viabilità, è ancora ostaggio della sua strada. Del resto, basta vedere il quartiere con una mappa di Google per capire quanto questa strada sia importante per tutto il quadrante

Tavolo in Città Metropolitana

Giovedì 8 febbraio c’è stato un nuovo incontro in Città Metropolitana, al quale era presente anche il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, per fare il punto della situazione. Dall’ex provincia sono arrivate rassicurazioni importanti.

In ballo, infatti, c’è un progetto di ripristino, realizzato più di un anno fa, da 400 mila euro. L’iter, però, è rimasto fermo a lungo. Ora, da quanto apprende RomaToday, è terminata la conferenza dei servizi decisoria e manca solo un ultimo step: la Sovrintendenza deve decidere se per mettere in sicurezza il costone servirà utilizzare i “gabbioni” o le reti metalliche. Tutto qui. Una volta ricevuto questo parere, al massimo entro la metà di febbraio (la richiesta è arrivata il 13 gennaio e si hanno 30 giorni di tempo per rispondere, ndr), si potrà procedere con la gara.

I tempi

La volontà è quella di riuscire ad indire la gara per la messa in sicurezza a giugno per riaprire la strada tra ottobre e novembre del 2024. Del resto, il borgo di San Vittorino vanta un santuario di grande valore storico e religioso. Con l’arrivo del Giubileo 2025 si presume che verrà visitato da molti pellegrini e, anche per questo motivo, la strada di collegamento con il quartiere dovrà essere pienamente funzionante.