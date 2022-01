San Vittorino, al via la progettazione per riaprire la strada (dopo due anni)

‘Eppur si muove’. Al via la progettazione per la messa in sicurezza di via di San Vittorino, l’unica strada di accesso all’omonimo quartiere della periferia Est del VI Municipio. Nicola Franco, minisindaco alle Torri: “Un obiettivo fortemente voluto fin dal primo giorno di insediamento”.

Sono passati due anni da quando i residenti di San Vittorino sono diventati ‘prigionieri’ nel loro quartiere. Già perché una frana ha causato la caduta di massi dal costone lungo la strada principale. Questo avvenimento naturale ha reso necessario – in attesa dei lavori di competenza di Città Metropolitana – l’installazione di un semaforo che costringe – dal gennaio del 2020 – i residenti a restare bloccati a lungo in auto.

“Già agli inizi di novembre ho chiesto a Città Metropolitana spiegazioni circa l’avvio dei lavori – ha commentato il minisindaco Nicola Franco - Grazie anche al sostegno di Andrea Volpi neo consigliere eletto della Città metropolitana di Roma siamo felici di comunicare che è partita la fase definitiva per la sistemazione della frana di San Vittorino”.

I tempi della progettazione esecutiva, stimati tra i 60 e i 90 giorni, dovrebbero consentire la riapertura della strada in primavera. “Mi recherò personalmente in Città Metropolitana per strappare un impegno e una data certa di fine lavori” ha concluso Franco. L'importo totale dei lavori è di circa 400mila euro.