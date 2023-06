Famiglie ostaggio delle strade a San Vittorino, presto un incontro pubblico nel quartiere

Un incontro che si terrà nel quartiere il prima possibile, giusto il tempo di capire di chi è la competenza delle strade. Dopo l’articolo di RomaToday che ha raccontato la situazione degli abitanti del borgo storico di San Vittorino, nel VI municipio, si è messa in moto la macchina amministrativa per risolvere dei problemi impensabili nel 2023. I residenti di via Ponte di Terra e della parallela via San Gregorio da Sassola sono allo stremo delle forze. Queste strade, lungo le quali vivono un’ottantina di famiglie che hanno anche orti e piccoli allevamenti di animali, sono completamente distrutte tanto che, specialmente nei giorni di pioggia, diventa difficile, se non impossibile, raggiungere le abitazioni o muoversi per andare a dare da mangiare agli animali.

Sopralluogo

Dopo la segnalazione, l’assessora ai lavori pubblici del VI Municipio, Chiara Del Guerra, si è interessata alla situazione. La scorsa settimana, Del Guerra si è recata nel borgo di San Vittorino per fare un sopralluogo lungo via Ponte Terra e via San Gregorio da Sassola insieme ai vigili urbani. Quello che è emerso è piuttosto chiaro: occorre intervenire il prima possibile.

Competenze

Il problema principale riguarda le competenze. Del Guerra sta studiando, insieme agli uffici e al genio civile, la situazione generale del borgo, condizione fondamentale per mettere in piedi un piano di interventi sulle strade. Un’impresa non facile visto che, tanto per fare un esempio, anche le mappe di Google sono lacunose. Su Google Maps via San Gregorio da Sassola non compare. Questa strada corre parallela sia alla vicina autostrada Roma L’Aquila che a via di Ponte Terra. Due vie talmente malridotte che le auto del colosso digitale non hanno potuto scattare le classiche foto di quei luoghi.

Turisti bloccati

Due giorni prima del sopralluogo effettuato da Chiara Del Guerra, un camper di turisti tedeschi che cercavano il tempio di San Vittorino e le omonime cascate, è rimasto bloccato su via Ponte Terra. Questi sono rimasti "vittime" del navigatore che, in pratica, si è perso lungo le vie del borgo. Solo l’intervento di un abitante del luogo, arrivato con un trattore, ha permesso al camper di riprendere la vacanza. Una situazione che, ciclicamente, coinvolge anche gli abitanti per i quali anche fare la spesa è diventata una vera e propria sfida.

Incontro

Chiara Del Guerra, dopo il sopralluogo, ha parlato con diversi abitanti del quartiere promettendo un incontro pubblico nel più breve tempo possibile. Prima, come detto, c’è da studiare le carte di quei luoghi per ricostruire le competenze territoriali sulle vie interessate dai danni. Qualcosa, però, si sta muovendo.