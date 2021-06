Spari nella notte a Castelverde, Lega: “La sicurezza resta una chimera”

/ Via Massa di San Giuliano

Ancora in corso le indagini da parte dei militari di Frascati e Tivoli per fare chiarezza su quanto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Castelverde, a confine con Casalone. Due fratelli di 17 e 21 anni sono stati trovati feriti da colpi di arma da fuoco, un terzo uomo con il volto tumefatto.

E mentre si cerca di risalire alla dinamica dei fatti, in periferia torna il tema ‘sicurezza’. “Questo territorio è diventato un far west, tutte le promesse dell’amministrazione municipale sono scemate. Ai cittadini è rimasta solo la delusione delle promesse mancate. Quanto ancora dobbiamo aspettare per il commissariato a Castelverde?” ha commentato Emanuele Licopodio, Lega Municipio VI.

A dicembre del 2019, durante lo svolgimento del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto al Viminale dall’allora ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, era stata comunicata l’apertura di nuovi presidi di sicurezza: tre commissariati di polizia a Roma, di cui uno a Castelverde e due accorpamenti in centro.

Intanto da Ponte di Nona a Torre Angela la percezione della sicurezza continua a vacillare. “Stiamo lavorando al testo di una raccolta firme per chiedere un presidio delle forze dell’ordine a tutela dei nostri territori” ha concluso Licopodio.