Il Tar boccia i cittadini e dice 'sì' al revamping di Rocca Cencia

Una sentenza del Tar scrive, per ora, un altro capitolo della vicenda ‘revamping’ a Rocca Cencia. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha bocciato il ricordo dei cittadini, dei comitati e delle associazioni di Roma est che chiedevano l’annullamento la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi sul rilascio dell’Aia relativa all’ammodernamento degli impianti Ama di Rocca Cencia. “Viviamo il territorio e non possiamo pensare che non venga applicata una legge costituzionale che garantisce il diritto alla salute” ha detto Federica Alessandrini, portavoce del Cau (Comitato e Associazioni Uniti). Dalla loro parte anche il minisindaco del Municipio VI, Nicola Franco che ha commentato: “È una sconfitta per i cittadini e un cavallo di Troia per la rischiosa e probabile realizzazione di una “cittadella dei rifiuti” su questo versante di città”.

Il progetto di ammodernamento dell’impianto Ama

Il progetto di ammodernamento (revamping) dell’impianto Ama di Rocca Cencia prevede alcuni interventi che, stando a quanto si legge nel verbale di presentazione del progetto, “potrebbero essere smontati e ricollocati in un nuovo impianto” laddove questo si renda necessario. Tra le azioni di restyling, l’adozione di nuovi vagli di selezione meccanica per incrementare la frazione destinata a recupero (CSS) e riduzione della produzione di scarti pesanti, l’adozione di un nuovo sistema di separazione della frazione leggera/pesante proveniente dall’operazione di vagliatura meccanica, finalizzata ad aumentare l’efficienza e l’efficacia di separazione della frazione destinata a recupero.

L’inserimento di un trituratore esterno per la riduzione della pezzatura del CSS, finalizzato a supportare l’incremento del flusso di CSS con conseguente aumento della flessibilità nella produzione di CSS triturato e/o in balle, inoltre, un nuovo layout dei nastri trasportatori nelle linee di pre-trattamento finalizzata a supportare il funzionamento dei nuovi impianti/macchinari, con conseguente incremento dell’efficienza di trattamento. La realizzazione di un nuovo edificio presso il quale effettuare l’attività di trasferenza, finalizzata ad eliminare l’interferenza con l’operazione di conferimento e movimentazione di materiale presso la ricezione del TMB, realizzazione di due nuove aree scoperte sotto tettoia, adibite allo stoccaggio.

A questo è da aggiungere un nuovo sistema di tubazioni delle platee dei bacini di biostabilizzazione, per migliorare le condizioni aerobiche della frazione organica da biostabilizzare con conseguente incremento della qualità della frazione organica. Adeguamento del sistema di ventilazione che prevede la realizzazione di un sistema di ricircolo interno dell’aria e di una nuova linea di immissione/captazione per l’edificio trasferenza, da connettere al preesistente impianto attraverso un gruppo depolverante.

Cittadini uniti contro il revamping

Da anni, gli abitanti di Roma est e dei quartieri limitrofi all’impianto che da anni vivono ‘faccia a faccia’ con gli impianti Ama di Rocca Cencia si battono per il superamento del sito. Nonostante le tante promesse degli ultimi tempi però, Rocca Cencia – che ormai identifica immediatamente il sito di smaltimento – resta ancora al suo posto. Con la notizia dell’ammodernamento, i comitati e le associazioni hanno fatto ancora di più fronte comune e hanno creato un nuovo organismo, il Cau (Comitato e Associazioni Uniti) che si fa portavoce delle istanze in ogni sede, anche ricorrendo al Tribunale amministrativo regionale. Con la sentenza di undici pagine stabilita dal Tar la rabbia e l’indignazione a Roma est sono, se possibile, anche aumentati. “Non ci fermiamo, continuano la nostra battaglia per difendere il diritto alla salute” hanno aggiunto.

Il minisindaco: “Noi, al fianco dei cittadini”

“Ancora una volta, dunque, non si tiene conto dell’aspetto della salute dei cittadini che abitano il nostro martoriato territorio, dove insiste la più alta percentuale di tumori di tutto il comune. Come amministrazione siamo stati e continueremo a essere vicini e al fianco dei cittadini che vorranno continuare la lotta, finanche arrivando al Consiglio di Stato” ha detto il minisindaco del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco.

“Ci aspettiamo un pronto riscontro da parte della nuova Regione Lazio e del Presidente Rocca, che qui nel nostro territorio ha sfiorato il 60% dei voti. Ho già scritto al Presidente per un incontro immediato, visto che da un anno e tre mesi l’ex Presidente Zingaretti non mi ha mai risposto alla richiesta di un incontro. Così come da sei mesi sto tuttora aspettando risposte degli organi sanitari preposti per avere i dati riguardante le indagini epidemiologiche condotte sul nostro territorio, suddivise per fasce d’età e urbanistiche attorno all’impianto di Rocca Cencia” ha aggiunto.

E ha poi concluso: “Tali richieste erano state accompagnate, inoltre, da un esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Roma a seguito dei dati allarmanti giunti da Arpa Lazio, dopo l’installazione di una centralina di rilevamento nelle vicinanze dell’impianto Ama di Rocca Cencia. Confido davvero nella sensibilità del nuovo Presidente e auspico che questa di Rocca Cencia sia una delle priorità sul tavolo della nuova Regione Lazio”.