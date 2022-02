A Rocca Cencia anche l'impianto per la differenziata. Per il Pd è il via al superamento del tmb, scettico il municipio

“Roma coglie l'opportunità del Pnrr per realizzare impianti green e sostenibili, essenziali per compiere un salto di qualità che ci consentirà di non dover più rincorrere soluzioni tampone, disperdendo risorse pubbliche e caricando di costi eccessivi i cittadini”. Con queste parole, il sindaco Roberto Gualtieri, ha annunciato la realizzazione di 14 nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti, in città. Tra questi, gli stabilimenti Ama di Rocca Cencia, destinati a trattare multimateriale. Ad esprimere soddisfazione è stato il gruppo Pd capitolino (soprattutto la componente eletta alle Torri): “Si avvia concretamente il percorso di chiusura del Tmb” hanno commentato. C’è invece scetticismo da parte del presidente del Municipio VI, Nicola Franco che ha spiegato: “I nostri sforzi producono frutti ma restiamo perplessi”.

Quello che si sa su Rocca Cencia

Con il ‘via libera’ della giunta Gualtieri, Ama potrà presentare bandi per la realizzazione di nuovi impianti nell’ambito dei fondi del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza. In un’ottica ‘green’ il progetto del Campidoglio prevede la realizzazione di due biodigestori, due impianti multimateriale e otto nuovi centri di raccolta per un totale di 193 milioni di euro. Tra gli impianti resi noti anche quello di Rocca Cencia che - da quanto annunciato dal sindaco - si occuperà di 'selezione e valorizzazione della carta e della plastica', tratterà quindi il multimateriale. Un progetto, tra l'altro, perseguito anche negli anni di Virginia Raggi dall'ex assessora municipale e comunale con la delega all'ambiente, Katia Ziantoni.

Di fatto però, sugli impianti di Rocca Cencia, pende un progetto di revamping - ammodernamento - voluto da Ama, proprietaria degli impianti e già approvato in conferenza dei servizi della Regione Lazio. Si tratta di un 'restyling' che prevede una serie di interventi, tra questi: l'adozione di nuovi vagli di selezione meccanica, l'inserimento di un ulteriore trituratore esterno e la costruzione di un nuovo edificio dove effettuare l'attività di trasferenza (qui per approfondire).

Inoltre ad oggi il Tmb di Rocca Cencia è l'unico impianto di proprietà di Ama a trattare i rifiuti di Roma ed appare inverosimile che possa essere 'superato' in breve tempo: di recente è bastata un semplice intervento di manutenzione per mandare il tilt la raccolta.

E' un nervo scoperto per gli abitanti di zona, impegnati ad avviare proteste e difendere il loro diritto alla salute. Tra le ultime azioni, il ricorso al Tar contro il progetto ‘revamping’ – ammodernamento del sito. A fine gennaio si è svolto a Colle del Sole – quartiere limitrofo a Rocca Cencia, un consiglio straordinario. In una fredda sala parrocchiale, in quella occasione, è stato approvato l’ennesimo ordine del giorno per il superamento degli impianti. All’appuntamento erano stati invitati anche il sindaco Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Esulta il Pd

“Con la delega ad Ama per partecipare ad un bando Pnrr per realizzare a Rocca Cencia un sito per la selezione e valorizzazione della frazione plastica del multimateriale si avvia concretamente il percorso per la chiusura del Tmb e la sua trasformazione in un centro per il trattamento della raccolta differenziata e l'economia circolare” è il commento dei consiglieri capitolini del Pd Giammarco Palmieri, Svetlana Celli, Mariano Angelucci e Nella Converti. “L'amministrazione aveva confermato questa volontà poche settimane fa - aggiungono -, sottolineando come gli interventi di ammodernamento sull'impianto fossero dedicati a renderlo sicuro per il limitato periodo in cui il Tmb continuerà a funzionare. E oggi con questa fondamentale decisione viene data concretezza a quelle dichiarazioni individuando una fonte di finanziamento per trasformare il Tmb in un hub dell'economia circolare entro la fine di questa consiliatura” hanno concluso.

Lo scetticismo della maggioranza municipale di centrodestra

Intanto, in viale Cambellotti c’è scetticismo. “Siamo felici di questo annuncio, frutto anche - e soprattutto - del grande lavoro fatto da questo territorio, dai cittadini e dall’istituzione municipale. Ma siamo perplessi. Se la volontà sbandierata dal PD fosse reale, che senso avrebbe spendere una quantità enorme di soldi pubblici per l’ammodernamento e revamping del Tmb Ama Rocca Cencia?” ha commentato il minisindaco Nicola Franco, sottolineando la mancata risposta del sindaco e del governatore alle richieste del Municipio, sia per il consiglio straordinario che per gli incontri dei giorni successivi. Il presidente del Sesto che con le dimissioni dell'assessore all'ambiente, ha tenuto per sè la delega, infatti, avrebbe voluto consegnare al sindaco – accompagnato dai capigruppo e da una rappresentanza di comitati - l’ordine del giorno approvato in consiglio straordinario.