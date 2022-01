Municipio VI, consiglio straordinario a Rocca Cencia per dire ‘No al revamping’

Un consiglio straordinario dinanzi gli stabilimenti Ama di Rocca Cencia per ascoltare le istanze dei cittadini e per ribadire il ‘no’ di comitati e associazioni al revamping dell’impianto tmb. È questa la richiesta dei capigruppo di maggioranza accolta dal presidente del sesto Municipio, Nicola Franco. “Chiediamo contestualmente all’Amministratore unico Ama, Angelo Piazza, sindaco e presidente della città Metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, e al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di partecipare al Consiglio e di ascoltare assieme a noi i cittadini” ha commentato il minisindaco.

Durante lo scorso mese di dicembre, i comitati e le associazioni della zona a Est di Roma nelle adiacenze del Tmb di Rocca Cencia hanno presentato ricorso al Tar. “Anche noi abbiamo diritto a respirare” avevano spiegato ai nostri taccuini avviando una raccolta fondi per sostenere le spese. Prima ancora, avevano scritto alla Commissione Europea per chiedere la chiusura degli impianti. Il superamento del tmb è stato uno degli argomenti cult dell’ultima campagna elettorale e sulla scia di quelle posizioni, il governo del Sesto Municipio torna a chiederne la chiusura. Già a novembre scorso, il minisindaco del Sesto aveva scritto a Comune e Regione per chiedere un incontro.

“Sono maturi i tempi per avere risposte sul futuro di Rocca Cencia e del Municipio VI delle Torri. Il municipio VI delle Torri ha già dato in termini di malessere e disagio, facendosi carico dell’intera produzione di rifiuti di Roma. Le nuove amministrazioni di Campidoglio e Municipio VI hanno l’obbligo morale di collaborare per fornire le dovute risposte ai residenti di quest’area” hanno commentato Il minisindaco Nicola Franco e i capigruppo di maggioranza Emanuele Licopodio (Lega), Marco Guercioni (Fratelli d’Italia), Massimiliano Terrinoni (Forza Italia), Alessandro Agostini (Lista civica Michetti), Gabriele Manzo (Cambiamo-Sgarbi).

Dal sesto Municipio l’invito a partecipare al consiglio straordinario al sindaco Gualtieri e al presidente Zingaretti “Mi forniscano delle date per concertare insieme lo svolgersi del consiglio straordinario e per rispondere al territorio” ha concluso Franco.