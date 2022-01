Rocca Cencia: il consiglio straordinario si fa in parrocchia. Da Zingaretti e Gualtieri nessuna risposta

C’è la data: il 20 gennaio, presso i locali della parrocchia di Santa Maria dell’Oriente, nel quartiere Colle del Sole, si svolgerà il consiglio straordinario sul polo impiantistico di Rocca Cencia. All’appuntamento sono stati invitati anche il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore Nicola Zingaretti che ad oggi non hanno dato riscontro sulla partecipazione. Intanto, nei prossimi giorni, i comitati e le associazioni di Roma Est presenteranno in conferenza stampa le motivazioni del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

A ottobre scorso è svolta la conferenza dei servizi in Regione Lazio sul progetto di ‘revamping – ammodernamento’ del Tmb – Trattamento Meccanico Biologico – proposto da Ama. Un parere favorevole su interventi da apportare all’impianto di Rocca Cencia, da troppi anni nervo scoperto di un intero versante che oltre a contestare il progetto ne chiede, invece, l’immediato superamento. Tra i disagi di chi vive a ridosso dell’impianto i miasmi e l’incidenza di malattie tumorali.

La maggioranza del consiglio municipale, nei giorni scorsi, ha chiesto lo svolgimento di un consiglio straordinario a Rocca Cencia per discutere del futuro del polo impiantistico, pur consapevoli che il Municipio non ha poteri decisionale ne competenza. Il minisindaco – Nicola Franco – ha accolto e rilanciato invitando anche il primo cittadino e il presidente della Regione. Intanto, martedì 18 gennaio, presso l’aula consiliare, i comitati e le associazioni –CAU – presenteranno le ragioni del ricorso al Tar. Per sostenere le spese, gli attivisti hanno avviato una raccolta fondi. Il gruppo Lega del Sesto ha annunciato che devolverà alla causa il gettone di presenza del consiglio straordinario.