Roma Est ribadisce il ‘no’ all'ammodernamento di Rocca Cencia: "Troverete un muro”

“Se qualcuno intende proseguire ad insistere su Rocca Cencia troverà qui un muro dove andrà a sbattere”. È questo il monito lanciato dai comitati e Associazioni Uniti – CAU – di Roma Est a chi governa la Regione Lazio e amministra Ama per ribadire ancora una volta la propria contrarietà all’ammodernamento/revamping degli impianti di Rocca Cencia.

A dicembre dello scorso anno, i comitati di Roma Est hanno presentato ricorso al Tar – Tribunale Amministrativo Regionale – per ribadire ancora una volta: “Abbiamo il diritto di respirare” opponendosi in maniera chiara al progetto di ‘revamping’ proposto da Ama che prevede una serie di interventi al tmb (trattamento meccanico biologico) di Rocca Cencia (tutti gli interventi previsti). Nella stessa occasione, i comitati hanno avviato una raccolta fondi per sostenere il ricorso.

Poco tempo dopo, la maggioranza del sesto municipio ha chiesto lo svolgimento di un consiglio straordinario in loco. “Invitiamo anche Gualtieri e Zingaretti – aveva rilanciato Nicola Franco, presidente del Sesto Municipio – ci dicano quale giorno”. Da anni, gli abitanti dei quartieri che vivono intorno al polo impiantistico di Rocca Cencia ne chiedono il superamento: tante le manifestazioni e le proteste affinché il tmb chiuda.

Tra le motivazioni principali, la presenza costante di miasmi che "ci rendono la vita impossibile" hanno commentato più volte ai nostri taccuini i residenti. In estate, un gruppo di residenti ha protestato perfino in pigiama "Non si dorme per la puzza" avevano detto. Dalle pagine del nostro giornale anche i racconti di abitanti che negli anni hanno contratto malattie: "Abbiamo diritto alla salute, questa situazione esiste da troppi anni" aveva spiegato un giovane uomo di soli 26 anni con un cancro alla tiroide.

A ottobre dello scorso anno si è svolta la conferenza dei servizi in Regione Lazio, conclusa con parere positivo : “Non riusciamo a comprendere come si sia potuta concludere con parere favorevole la conferenza dei servizi se ancora ad oggi non ci sia un progetto definitivo che corrisponda pienamente alle prescrizioni necessarie per far sì che il procedimento stesso sia ammissibile” hanno detto da CAU. “Troviamo altrettanto discutibile come si possa accettare la totale assenza della pluralità delle parti coinvolte in un procedimento formalmente concluso ma di fatto ancora totalmente aperto” hanno concluso.