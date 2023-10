Lavori incompiuti e ritardi, non finisce l'odissea del piano di zona Castelverde

Il piano era stato approvato dalla Giunta regionale addirittura nel 1987. Sono poi arrivate tre varianti urbanistiche, l’ultima delle quali nel 2005. A distanza, quindi, di più di 20 anni, il risultato è che gli abitanti di Castelverde, nel VI municipio, stanno ancora aspettando la realizzazione del piano di zona B4 del loro quartiere. Strade, servizi, viabilità, parcheggi. Nel piano sono previsti tutta una serie di lavori fondamentali per rendere la zona veramente vivibile.

Via libera al cantiere

A dicembre 2021, alla presenza dell’ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, venivano inaugurati i lavori del piano di zona Castelverde B4. Un investimento di 10 milioni di euro, diviso in tre stralci, grazie al quale si sarebbe dovuto completare l’asse interquartiere per il collegamento con l’A24, la nuova illuminazione e l’allaccio in fogna.

Il primo stralcio prevede il completamento sedi stradali, marciapiedi e segnaletica di via Cardinale Luigi Traglia – via delle Cerquete – via Suor Maria Chiara Damato – via David Maria Turoldo – via Salvatore di Lorenzo – via Sant’Elena Sannita – via di Portocannone. A luglio 2022, durante la fase di posa del tappetino è stata rilevata l’assenza di sottofondo stradale. Un “imprevisto” che ha causato lo stop dei lavori del primo stralcio, non ancora completato. Una settimana fa circa, intanto, è stato aperto il cantiere per il secondo e terzo stralcio dei lavori, che consistono nel collegamento di via Ponte di Nona al casello di Ponte di Nona, che passa dalla realizzazione e dalla ristrutturazione di via Liberti e via Puglisi.

Passaggio di consegne alla Pisana

Con il primo stralcio da completare dopo un lungo stop dei lavori, il consigliere municipali del Pd Fabrizio Compagnone e Fabiana Battistoni, sono andati su via Don Giuseppe Puglisi, proprio a ridosso del piano di zona Castelverde B, per visionare lo stato di avanzamento dell’opera. I consiglieri, in sintesi, hanno voluto sottolineare come con Zingaretti i lavori fossero partiti, per poi arenarsi con l’avvento alla Pisana di Franco Rocca.

“Nel 2020 la Regione Lazio, sottoscriveva con un protocollo d’intesa con il Comune di Roma per completare le opere di urbanizzazione - primarie e secondarie - circa 10 mln di euro divisi in più stralci - scrivono i due in una nota - opere strategiche per migliorare la vita dei cittadini. Nel 2022 abbiamo votato un atto in Municipio affinché il presidente e la giunta aggiornasse l’assemblea periodicamente sullo sviluppo di tale protocollo. Aspettiamo, con trepidazione”. Il messaggio, insomma, è chiaro. Nicola Franco, presidente del VI Municipio, criticava Zingaretti mentre adesso non “disturba” Francesco Rocca.

Colpa di Zingaretti

Contattato da RomaToday, Nicola Franco ha respinto le accuse, tornando a puntare il dito contro l’ex governatore: “Il consigliere Compagnone, evidentemente, segue poco le attività municipali. Ho incontrato proprio a luglio il presidente di Astral (la società che esegue i lavori) Mallamo. Il problema è che il suo ex presidente Zingaretti e l’ex assessore Valeriani non sono stati in grado di fare le giuste verifiche. Il preparato stradale che doveva essere di 30 centimetri era invece di 5. Si tratta di controlli che si sarebbero dovuti fare prima di assegnare le opere. Questa incapacità l’hanno pagata i cittadini”. Ora i lavori del primo stralcio sono in attesa di una variante per ripartire mentre, nel frattempo, è stato aperto il cantiere del secondo.

Invece, sulle mancate relazioni di Nicola Franco al consiglio municipale, il presidente attacca: “Perché non hanno mai chiesto attraverso interpellanze, interrogazioni o altri strumenti una relazione sullo stato dei lavori? Potevano fare richiesta. È un compito dei consiglieri mettere all’ordine del giorno che ci fosse una relazione del presidente”.

Promesse non mantenute

Ritardi e problemi ricadono, come sempre, sulla testa dei cittadini. “I lavori si sono arenati e intanto si apre un cantiere senza aver finito l’altro – dice, a RomaToday, Fabio Piccinelli, presidente del comitato Catt Colle degli Abeti – il Municipio è sparito dal 2022. Per il primo stralcio, manca il completamento dell’asfalto di via Traia così come i marciapiedi. Ricordo ancora - continua Piccinelli – un incontro in comune prima dell’estate 2023, presso l’assessorato all’urbanistica. Ci era stato promesso, insieme ai responsabili dei piani di zona, che avrebbero completato via Portocannone, via Maria Sant’Elena e via Traia. Così non è stato”.