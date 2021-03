Castelverde: mette a disposizione il suo furgone per ritirare gli ingombranti a domicilio. La storia di Daniele

“Ho un furgone che metto a disposizione per ritirare gratuitamente i rifiuti ingombranti, il mio servizio è rivolto a chi ne ha realmente bisogno”. Con queste parole Daniele Salustri, residente di Castelverde e da tempo impegnato nella lotta al degrado della ‘terra dei fuochi’ di Roma Est, ha deciso di rimboccarsi le maniche e agire. Lo ha fatto pubblicando sul gruppo Facebook del quartiere il suo singolare annuncio che nel giro di poche ore ha raggiunto centinaia di persone.

Daniele ha denunciato più volte, anche attraverso le pagine del nostro giornale, il degrado in cui versa il territorio di Roma Est. Nel suo piccolo, ha avviato un progetto di riqualificazione dal titolo ‘Ambientiamoci’ e proprio in seno all’iniziativa è nata la volontà di mettersi a disposizione degli altri. “L’ho fatto con l’intento di migliorare il quartiere in cui vivo – ha spiegato ai nostri taccuini – E mi sono messo a disposizione per aiutare gli anziani, principalmente, che non hanno la possibilità di recarsi all’isola ecologica per smaltire correttamente i rifiuti ingombranti e per evitare che si rivolgano a ‘svuotacantine’ o altri”.

Per utilizzare il servizio è necessario contattare Daniele Salustri alla pagina Facebook di quartiere: “Per ora raccolgo in questo modo tutte le richieste, ne sono già arrivate tantissime e domenica scorsa ho effettuato il primo giro di ritiro – ha aggiunto – Lo farò ogni mese”. L’idea di Salustri è quella di allargare l’iniziativa anche ai quartieri confinanti con il suo, come Corcolle, Lunghezza, Fosso dell’Osa. Per ora, l’idea ha riscosso molto successo tra gli abitanti: “Mi ha fatto piacere ricevere anche tante parole di stima” ha concluso.