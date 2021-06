Prato Fiorito, il polifunzionale è ancora chiuso: "Per Raggi esistono opere di serie B"

Virginia Raggi torna a Colle Monfortani a tagliare nastri e monta la polemica per le opere ultimate da anni e mai aperte. Siamo nella periferia est della città, dove la sindaca torna per inaugurare il parchetto costruito come opera a scomputo dal consorzio. Nella stessa zona, a meno di due chilometri di distanza, il polifunzionale di Prato Fiorito continua a rimanere chiuso nonostante la sua costruzione sia stata ultimata da cinque anni. Quest'opera, non a caso definita spesso 'una cattedrale nel deserto', potrebbe diventare un luogo di aggregazione a servizio di un versante che ne è sprovvisto.

"La sindaca inaugura per l'ennesima volta il parchetto ma non autorizza l'apertura del polifunzionale di Prato Fiorito. Sono entrambe opere a scomputo. Perché questa disparità?". A parlare è Fabiana Battistoni, militante PD VI municipio e membro dell'assemblea regionale. "Evidentemente alla sindaca resta più facile inaugurare piccole opere con una popolazione addomesticata all'entusiasmo che affrontare dei cittadini arrabbiati per gli anni che hanno atteso e dovranno attendere per aprire una struttura realizzata nel rispetto di tutte le leggi in vigore sul territorio italiano compreso il codice degli appalti".

Il Polifunzionale di Prato Fiorito è stato realizzato con l'utilizzo di un milione e duecentomila euro di soldi pubblici. Tante fino ad ora le proteste da parte del consorzio per chiedere l'apertura della struttura: la presidente Doriana Mastropietro ha più volte ribadito l'importanza di mettere l'immobile a disposizione della collettività, soprattutto in periodo di Covid ma nessun riscontro ha fatto presagire sviluppi. "Esistono opere realizzate a scomputo di serie A e opere di serie B - ha concluso Battistoni - Ma perché questa disparità?". Intanto, nello stesso limbo si trova anche un altro polifuzionale, anch'esso ultimato e mai aperto, a Villa Verde nel sesto municipio.