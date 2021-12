Castelverde: chiude per lavori l’ufficio postale

Lavori in corso all’ufficio postale di via Massa San Giuliano, a Castelverde. Gli sportelli di Poste Italiane hanno chiuso battenti venerdì 3 dicembre. La chiusura temporanea dell’ufficio è per consentire l’avvio di una serie di interventi strutturali che puntano a miglioramento i livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Per non interrompere il servizio e non creare disagi ai cittadini, l’azienda ha predisposto il potenziamento della sede di Lunghezza, in largo Rocca Sicura,6/8, con uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Via Massa san Giuliano. A questo sportello sarà possibile effettuare tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La sede di Largo Rocca Sicura,6/8 osserva orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La riapertura dell’ufficio Postale di Castelverde di Lunghezza è prevista per il giorno 14 dicembre.