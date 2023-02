La perdita d’acqua delle palazzine popolari arriva in strada e si ghiaccia. I residenti: "Caduti motociclisti"

Il guasto alle tubature ha provocato una copiosa perdita d’acqua che ha raggiunto la strada. Il freddo degli ultimi giorni ha ghiacciato l’acqua rendendo la pozza uno specchio scivoloso. “Tanti motociclisti sono caduti” hanno denunciato dall’associazione Nuova Urbe di Lunghezzina. Intanto, le infiltrazioni alla palazzina di via Ortona dei Marsi stanno mettendo in ginocchio gli inquilini.

Infiltrazioni e muffe: inquilini sul piede di guerra

Nelle palazzine popolari gestite dal Comune di Roma, in via Ortona dei Marsi, sono tanti i disagi dovuti alla mancata manutenzione. “Manca l’illuminazione pubblica, il citofono è rotto da mesi, l’ascensore non funziona e siamo costretti ad affiggere dei cartelli per essere rintracciati anche quando aspettiamo la visita di un medico. La situazione più grave, però, è dentro casa. Le infiltrazioni non solo hanno creato la muffa alle pareti ma hanno anche scrostato l’intonaco. Vivere così è diventato impossibile perché tutto questo danneggia la salute” ha denunciato una inquilina dello stabile al nostro giornale. Ha aggiunto: “Abbiamo presentato istanze ma non sono stati realizzati interventi”.

La perdita d’acqua dalle tubature

Oltre ai disagi causati dalla mancata manutenzione, anche un guasto alle tubature che sta rendendo la quotidianità degli inquilini di via Ortona dei Marsi sempre più difficile. Da giorni, la perdita d’acqua ha raggiunto la strada e con il freddo si è completamente ghiacciata: questo ha causato la creazione di uno specchio d’acqua, una trappola per chi viaggia a bordo delle due ruote. “L’amministrazione deve intervenire – hanno commentato dall’associazione di Lunghezzina Nuova Urbe – le nostre istanze per il quartiere rimangono ancora senza risposta e senza soluzione”.