Castelverde: a due anni dal sopralluogo, i cittadini aspettano ancora le pensiline

Due anni fa l’ultimo sopralluogo in via Massa San Giuliano a Castelverde: da allora più nulla. Intanto, gli abitanti del quartiere e i giovani del territorio aspettano ancora l’installazione delle pensiline. Già perché le attuali fermate del bus sono in balia delle intemperie: questi spazi vengono utilizzati soprattutto dagli studenti che si recano al liceo ‘E.Amaldi’. Intanto, in Municipio è stata votata all’unanimità una mozione presentata dal Pd per chiedere interventi in tempi brevi.

“Nell’agosto del 2020 si è svolto in via Massa San Giuliano un sopralluogo della commissione mobilità di viale Cambellotti – ha spiegato al nostro giornale Simone Casaccia, presidente del comitato di quartiere Castelverde – Nonostante non ci fossero stati pareri ostativi, la nostra richiesta per l’installazione di pensiline è rimasta ferma”. Da quanto abbiamo appreso in quel periodo, le pensiline sarebbero state realizzate entro due mesi, come raccontato in questo articolo.

Intanto, ad oggi ancora non sono state installate. Il Partito democratico ha presentato una mozione votata all’unanimità: “Mi auguro che gli studenti e il quartiere possano a breve beneficiare di una piccola opera dal valore enorme in tema sicurezza/decoro e dell’attraversamento con dissuasori da me fortemente voluto già finanziato e pronto per essere realizzato” ha commentato il dem Flavio Mancini. Intanto dall’assessorato ai lavori pubblici la nota all’agenzia per la mobilità per chiedere informazioni circa lo stato della richiesta. E intanto, i giovani di Castelverde aspettano le pensiline annunciate per sostare in sicurezza alla fermata delle linee bus 314 / 042 / 045 / 055.