Castelverde: l’attesa infinita per le pensiline alla fermata del bus

Due pensiline in via Massa San Giuliano affinché gli studenti del liceo Amaldi e gli altri abitanti del quartiere possano avere un’area sicura in cui attendere l’autobus. Sono queste le richieste che il comitato di Castelverde ha presentato due anni fa. Da allora ancora nulla e i cittadini attendono la realizzazione delle promesse fatte loro dalle amministrazioni che si sono succedute in questi anni. “Le pensiline sono state approvate e sono in possesso di Atac, custodite negli scantinati” ha detto a Roma Today Chiara Del Guerra, assessora ai lavori pubblici e all’urbanistica del Municipio Roma VI delle Torri.

Nell’agosto di due anni fa, l’ex amministrazione comunale – a guida Movimento Cinque Stelle – ha effettuato un sopralluogo in via Massa San Giuliano per rispondere alle esigenze degli abitanti e alle richieste presentate dal comitato. “Una piccola opera che va a beneficio del decoro e della sicurezza del quartiere” avevano spiegato da Castelverde. L’intervento, già all’epoca, aveva riscosso pareri favorevoli dagli attori in campo. Intanto, il comitato di quartiere, per ovviare alle problematiche derivanti dall’assenza dell’opera e trovare una soluzione momentanea, aveva posizionato una panchina alla fermata del bus che ha poi rimosso in vista di quello che avrebbe dovuto essere un intervento immediato. “Se questi sono i tempi per realizzare delle piccole opere – ha commentato ai nostri taccuini Simone Casaccia, presidente del comitato – Non sappiamo come dare risposte ai cittadini. È stato chiesto tanto e si riceve poco per quanto è lento tutto e per quanto non vengono gestite le istanze, in maniera capillare, dalla politica”.

La delegata ai lavori pubblici della giunta Franco ha puntualizzato: “È stato mandato alla ditta appaltatrice che dovrà chiedere occupazione del suolo pubblico e autorizzazione per lo scavo”. E ha poi aggiunto: “Il nostro ufficio tecnico sta producendo l’intera documentazione e preferisce aspettare la fine del mese di agosto per effettuare i lavori anche per una questione di sicurezza. Presto ci sarà la data in cui verranno installate le pensiline”. Intanto la polemica del Partito democratico: “L’amministrazione municipale rivendica l’inizio dei lavori sugli ascensori nelle fermate metro C del municipio che sono di competenza capitolina e dimentica di istallare due pensiline a Castelverde che sono pronte da 6/7 mesi. Va bene la campagna elettorale per le prossime elezioni ma cerchiamo di portare a termine i lavori di nostra competenza e poi guardare altro, quell’altro che fino ad oggi è stato argomento di attacco costante al sindaco” ha detto Flavio Mancini, consigliere Pd.