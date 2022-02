Il Municipio VI dichiara guerra agli zozzoni: controlli sulla Tari per le utenze domestiche

Il Municipio VI ha dichiarato guerra agli evasori della Tari (tassa sui rifiuti). Tra gli obiettivi quello di contrastare lo sversamento dei rifiuti e combattere, dunque, la formazione di discariche abusive nel territorio delle Torri. "Con me al governo del territorio, sui rifiuti la musica è cambiata" ha commentato Nicola Franco, minisindaco al Sesto.

Principalmente nei pressi dei cassonetti ma anche in terreni più nascosti, nei fossi o corsi d'acqua. Il territorio del sesto municipio è vessato dalla presenza di discariche abusive che task force e videocamere di sorveglianza cercano di contrastare. Nelle ultime settimane, Nicola Franco - presidente del Municipio VI - ha avviato un'azione di contrasto agli sversamenti. Di recente ha effettuato appostamenti e sopralluoghi in compagnia della polizia municipale e del nucleo ambiente e decoro. Tra le azioni messe in campo, anche la consegna di bidoni per la raccolta di rifiuti alle famiglie di Osa.

"In questo quartiere abbiamo rilevato un'evasione del pagamento Tari pari al 60% - ha spiegato ai nostri taccuini - Abbiamo consegnato loro i bidoni colorati per la raccolta differenziata e spiegato in tre lingue la procedura". Dai dati che noi di Roma Today abbiamo potuto leggere, infatti, 21 nuclei familiari su 34 risultano evasori del pagamento Tari: ai loro nomi non corrisponde l'attivazione dell'utenza.