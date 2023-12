VI municipio, cambia il percorso della via Francigena

Un nuovo percorso nella natura, ricco di storia e, soprattutto, sicuro. Parliamo della via Francigena e del progetto che sta portando avanti il VI Municipio che non vuole che i pellegrini camminino lungo la pericolosa via Prenestina ma immersi, invece, nell’agro romano. Questa idea, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile da realizzare. Il percorso pensato dalla municipalità doveva passare attraverso dei terreni privati per i quali si sarebbe dovuto procedere ad lungo e difficoltoso processo di esproprio. Ora, “grazie” ai terreni di proprietà di Acqua Marcia Immobiliare in liquidazione sarà possibile realizzare un tracciato lontano dalle automobili.

Il nuovo percorso

Gli uffici municipali hanno infatti constatato che l’Acqua Marcia Immobiliare ha un acquedotto che taglia dalla via Prenestina ed arriva, in pratica, fino a Zagarolo. Lungo il tracciato dell’acquedotto ci sono delle “fasce di rispetto” che devono rimanere aree verdi. Da qui l’idea di rivolgersi direttamente ai liquidatori della società per acquisire le particelle dove passa l’acquedotto. Una proposta che potrebbe fare tutti felici visto che quelle porzioni di terreno sono già andate all’asta senza che nessuno avanzasse offerte per l’acquisto.

Fondi e progetto

I soldi già ci sono. Il VI Municipio ha un finanziamento che riguarda proprio la via Francigena da un milione e 200 mila euro che non è mai riuscito a spendere. “Trovare un tracciato ciclopedonale idoneo era impossibile – spiega, a RomaToday, il presidente Nicola Franco – perché passerebbe lungo la via Prenestina e sarebbe molto pericoloso visto che ci sono anche diversi tratti senza marciapiedi”. Si è scoperto, quindi, che l’acquedotto dell’Acqua Marcia che taglia dalla Prenestina e arriva fino all’area archeologica di Gabii e al lago di Castiglione, che il VI Municipio vorrebbe riempire nuovamente d’acqua.

Nella delibera di Giunta municipale con la quale si autorizza il direttore apicale del Municipio ad acquisire le particelle di terreno che ricadono nel nuovo percorso individuato, si spiega come il tracciato individuato “predilige il passaggio tra aree rurali piuttosto che seguire il percorso di una strada ad alta percorribilità”. Il tracciato, che seguirebbe comunque la direttrice prenestina, permettere di raggiungere “siti importanti quali Gabii, castello di Corcolle e il Borgo di San Vittorino andando a creare un itinerario culturale” vero e proprio e che permetterebbe di visitare anche “le ville e i sepolcri di Colle Prenestino e il fontanile Mazzaluna, la cisterna di Colle Mofortani, il Ponte di Nona, la necropoli di Osa oltre a auna serie di casali storici”.

“Vogliamo puntare sul turismo e lo sviluppo del territorio – ha detto a RomaToday Nicola Franco – abbiamo tante risorse che vanno valorizzate e rese fruibili da più persone possibile”.