VI Municipio, anche i poliziotti chiedono un nuovo commissariato nella prima "smart city" d'Europa

Non è più rinviabile l’apertura di un nuovo commissariato di polizia nel territorio del VI municipio. È l’allarme lanciato dal Sindacato autonomo di polizia di Roma reduce da un incontro, tra gli altri, con il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. Attualmente, nell’unico commissariato di polizia del distretto Casilino presente sul territorio ci sono 101 agenti. Troppo pochi per monitorare efficacemente l’area dove sorge la piazza di spaccio più grande d'Europa. La realizzazione di un nuovo commissariato porterebbe nuovi poliziotti a Tor Bella Monaca ma la strada verso questo obiettivo, denuncia il sindacato, è ancora molto lunga.

Il piano dei nuovi commissariati

Nel 2022, ricorda il Sap, il ministero dell'Interno ha dato impulso alla Questura di Roma per uno studio sulla redistribuzione dei commissariati della Capitale. Sul tavolo dell'allora questore Della Cioppa era stato depositato un dossier che indicava chiaramente la necessità della nascita di almeno altri quattro tra commissariati e posti di polizia. Nel dossier si spiegava come alcune aree, e tra queste ovviamente quella del VI municipio, ci fosse una copertura non adeguata da parte delle forze dell’ordine. Il primo commissariato a vedere la luce con non poche difficoltà e qualche ritardo era stato quello di Ladispoli, posizionato a metà tra Roma e Civitavecchia.

Un commissariato a Castelverde

Come detto, nel dossier era evidenziata anche la necessità imprescindibile di un nuovo presidio da posizionare nel territorio del VI Municipio della Capitale, in una zona infestata da infiltrazioni di microcriminalità locale e grandi famiglie di camorra e 'ndrangheta, incardinate nei palazzoni di Tor Bella Monaca.

L’area individuata era quella di Colle degli Abeti, nel piano di zona Castelverde B4. Lì dovrebbe sorgere, condizionale d’obbligo, la “Certosa Inclusiva”, la prima smart city d’Europa promossa dall’aps Generazione e Futuro. Parliamo di un’opera a “costo zero” per il pubblico, finanziata con fondi privati ed europei. Il processo verso la sua realizzazione, però, è fermo dal febbraio dello scorso anno e la conferenza dei servizi decisoria non è mai stata indetta.

“L'iter sembrava ben avviato e il dialogo tra presidente del Municipio e il prefetto Piantedosi, sembrava aver dato i frutti che i cittadini del municipio speravano – ricorda il Sap - Ma la nomina di Piantedosi sullo scranno più alto del Ministero dell'Interno, ha improvvisamente stoppato le procedure, bloccando per carenza di tempo legata al nuovo iter procedurale i finanziamenti europei che sarebbero stati utilizzati per la riqualificazioni dell'area”.

Rilancio del progetto

Nonostante tutto, l’idea di realizzare a Colle degli Abeti un commissariato non è tramontata. Mercoledì 13 marzo il presidente Nicola Franco ha incontrato i vertici romani del Sindacato autonomo di polizia. “Avevamo già appreso con profondo sconcerto nei nostri ambienti di alcune difficoltà burocratiche che, ad oggi, non permettono la nascita del nuovo commissariato Castelverde in una zona di Roma particolarmente impegnativa per le forze di polizia e con il più alto tasso di criminalità e di persone sottoposte a misure di prevenzione di tutta la Capitale - afferma Massimiliano Cancrini, Segretario Provinciale SAP di Roma. Un nuovo commissariato che, oltretutto, andrebbe a dare respiro al lavoro del distretto Casilino, già fortemente impegnato nella gestione quotidiana di un territorio che, per competenza, è uno dei più vasti e complicati di Roma e che al suo interno ha una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa”.

“Se la progettualità già prevista dal 2022 - che avrebbe dovuto portare alla nascita di altri commissariati tra i quali il nuovo Commissariato di Castelverde- viene bloccata da problematiche burocratiche e da rimpalli istituzionali - continua Cancrini - non possiamo fare altro che essere noi rappresentanti dei poliziotti i primi a chiedere proprio alla politica di trovare soluzioni immediate ad una necessità urgente come quella di garantire maggiore sicurezza in un municipio di 300.000 abitanti dove, peraltro, vivono molti agenti. Ed è esattamente quello che già da oggi faremo come sindacato degli agenti di polizia”.

Nuove aree

Da quanto apprende RomaToday, il presidente del VI Municipio ha già consegnato al questore una lista di alcune aree dove sarebbe possibile, a costo zero per l’amministrazione, realizzare nuovi commissariati. Tra queste c’è Castelverde B4 così come un ex asilo a Lunghezza. Le aree verranno poi analizzate dagli uffici tecnici della questura per capirne la fattibilità. Quello che è certo, conclude il Sap, è che serve una “soluzione rapida per quella parte sana, che poi è la maggior parte del VI Municipio, che reclama a gran voce un nuovo commissariato e maggiore sicurezza”.