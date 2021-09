Municipio VI: il Pd lancia la proposta: “Osservatorio sulla sicurezza stradale”

“Proponiamo la creazione di un osservatorio per la sicurezza stradale del municipio, un organo con funzioni consultive e di proposta sui temi della sicurezza stradale che abbia il compito di monitorare le zone critiche, il controllo dei comportamenti alla guida e la proposta degli interventi di manutenzione necessari”. A parlare è Caterina Ingrassia, candidata alle prossime amministrative con il Pd alle Torri.

Ha sollevato polemica, nei giorni scorsi, l’avvio dei cantieri per il rifacimento della strada in via Sant’Elpidio a mare a Corcolle annunciato già da tempo. Prima dell’inizio dei lavori, previsto per i prossimi giorni, numerosi i chiusini presenti sulla via e sollevati rispetto la superficie stradale. In tanti, anche sulla pagina social del quartiere, hanno lamentato l’assenza di sicurezza e il potenziale pericolo, considerata la mancata segnalazione con adeguata cartellonistica. "Ci hanno assicurato che i lavori inizieranno lunedì 13" hanno spiegato dal comitato di quartiere.

Nell’ultimo anno, sulle strade di Corcolle, sono accaduti spesso incidenti stradali, tra cui aluni mortali. In estate, l’associazione ‘Un mondo nel cuore’ ha avviato una raccolta firme per mettere in sicurezza le principali arterie del quartiere ma, nonostante la petizione abbia raccolto oltre 400 sottoscrizioni, nessun intervento è stato messo in atto, nemmeno per la rimozione delle barriere architettoniche.