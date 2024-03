A Castelverde gli "stati generali" delle associazioni del VI municipio per chiedere più sicurezza e servizi

Tantissime persone che rappresentavano decine di comitati e associazioni si sono ritrovate, lo scorso 6 marzo, presso l’aula civica del Comitato di Quartiere Castelverde di Roma per parlare dei problemi del VI municipio. Una riunione partecipatissima, una sorta di “stati generali” degli attivisti che vivono nella periferia est della Capitale.

Sicurezza

Sono stati trattati tantissimi temi ma, in particolare, ci si è concentrati sulla sicurezza. Tutti i comitati e le associazioni hanno evidenziato “gli innumerevoli reati che in questi ultimi periodi stanno riscontrando nei loro quartieri: furti in casa, furti di automobili, questione baby gang, rapine a mano armata presso i commercianti, spaccio al chiuso e all’aperto”. A questo occorre aggiungere anche i numerosi furti e devastazioni nelle scuole, ben 67 in poco meno di un anno. Fatti che, purtroppo, caratterizzano la zona est di Roma da fin troppo tempo.

Soluzioni

Nella serata, dopo aver evidenziato tutte le problematiche che colpiscono i vari quartieri, i presenti si sono confrontati per pensare a delle strategie per limitare certi fenomeni. Soprattutto, si è cercato un modo “per supportare le forze dell’ordine nell’avere più personale sul territorio dedicato al controllo”.

Si è parlato di “come ottenere più commissariati e caserme proporzionati all’intera popolazione del VI Municipio” come ad esempio il commissariato che si vorrebbe ospitare nel comparto Casteverde B4. Le associazione vogliono trovare un modo per “fare rete con le forze dell'ordine” e trovare “idee per sensibilizzare più cittadini e più commercianti possibili”. Infine, si è discusso su quali iniziative mettere in atto per chiedere alle istituzioni maggiore attenzione per questi territori.

“E’ stata una serata molto costruttiva e siamo andati via tutti consapevoli che solo uniti, facendo comunità e aprendoci alla comunicazione reciproca potremmo raggiungere grandi obiettivi – hanno detto i rappresentanti a fine incontro - attualmente vogliamo tentare di scrivere una nuova pagina con una carta d’intenti che non ci faccia perdere la rotta e che sia un faro per tutti noi, per darci quello stimolo a rivendicare i servizi che i nostri territori meritano poiché noi non siamo e non vogliamo essere un municipio di serie B”.

All’incontro hanno partecipato: Comitato di Quartiere Castel Verde di Roma, Nuovo CdQ Torrenova, CdQ Corcolle, CdQ San Biagio Platani, Associazione Disabili Funny Viviana, CdQ Osa, CAU, CdQ Lunghezza, Associazione Fosso San Giuliano, CdQ Pantano Borghese/ torre jacova, CdQ Villaggio Prenestino, Associazione Nuovi Angeli, AIC Associazione Imprese Commercianti Castelverde, Associazione Culturale il Castellaccio, CdQ Belvedere, CdQ Rinascita Due Leoni, CdZ Grotte di Pompeo / San Biagio Platani, Associazione Villaggio Prenestino, CAT Colle degli Abeti, CdQ Due Colli, CdQ Colle Fiorito, CdQ Colle Mattia, Associazione rinascita bei due leoni aps, Associazione Compagnia degli Anelli, Comitato Discarica Castelverde.