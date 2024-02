Municipio VI, finalmente anche il quartiere Osa avrà l'acqua

Finalmente un impianto idrico. Sembra incredibile ma a Roma c’è ancora chi non ha accesso ai servizi essenziali, come fognature o, appunto, l’acqua. Questo, però, sta per cambiare una volta per tutte. Grazie all’approvazione avvenuta nel 2022, seppur con dieci anni di ritardo, dei piani di recupero degli insediamenti abusivi, ora è possibile intervenire. E così sta accadendo al quartiere Osa, nel VI municipio, dove gli operai hanno iniziato i sondaggi archeologici per installare, poi, il tanto atteso impianto idrico

I toponimi

Il quartiere Osa fa parte degli altri “toponimi” di Roma, "nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare". Si tratta di quegli insediamenti abitativi nati, in maniera spontanea, nelle zone periferiche della città e che attendono, ormai da decenni, di essere raggiunti da servizi essenziali. L’annuncio imminente degli interventi era stato fatto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando di tutte quelle aree ancora sprovviste di servizi essenziali. Il tutto, però, è stato possibile grazie alla già citata approvazione dei piani del 2022.

I lavori

I lavori nel quartiere Osa sono iniziati lunedì 26 febbraio. I primi scavi avverranno a partire da via Mogliano, via Piobbico e via Tavullia. Poi, piano piano, i cantieri arriveranno in tutto il quartiere. Questo intervento, nello specifico, costerà 1,6 milioni di euro. “Nel 2024, a pochi mesi dall' inizio del Giubileo, dopo decenni, finalmente possiamo dire che anche nel Municipio Roma VI delle Torri i servizi primari sono realtà” ha scritto in una nota il presidente municipale, Nicola Franco. L’obiettivo, infatti, è quello di non fermarsi. Per il quartiere sono previsti anche fogne, strade, parcheggi, scuole, parchi e aree per mercati.

“Continua l’attenzione e il lavoro di Roma Capitale nei confronti di questo territorio che per anni è rimasto troppo ai margini – dichiara, a RomaToday, il capogruppo del pd in VI Municipio, Fabrizio Compagnone – è con risultati e opere come queste si danno risposte concrete. Ci auguriamo che continui questo modus operandi da parte del Campidoglio perché ci sono altri toponomi che attendono questi interventi. Serve mettere a terra finanziamenti già in essere” conclude.