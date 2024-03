VI Municipio, Nicola Franco batte cassa alla Regione Lazio e chiede (per la quarta volta) 20 milioni di euro di benefit ambientali

Nicola Franco chiede alla Regione Lazio 20 milioni di euro di “benefit ambientali”. Una cifra enorme che il minisindaco sostiene spetti al territorio del VI municipio come ristoro per la presenza, sul suo territorio, di due diversi impianti di trattamento rifiuti, Ama e Porcarelli a Rocca Cencia.

Cosa sono i benefit ambientali

Come si legge nel decreto commissariale rifiuti della Regione Lazio del 2005, ai Comuni sede di “discarica, impianti di preselezione, impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferenza” spetta, da parte dei Comuni che conferiscono in quei siti la loro spazzatura, il riconoscimento di un “benefit ambientale”, il cui valore massimo è del 12% della tariffa determinata dalla Regione Lazio. La procedura è semplice. Il Comune che conferisce i rifiuti corrisponde al gestore dell’impianto il benefit ambientale che “provvederà a restituirlo, con cadenza quadrimestrale” al Comune o, come nel caso del sesto, al Municipio dove ha sede l’impianto. Peccato che, come scrive lo stesso presidente delle Torri, questo non avvenga.

Quattro richieste

Franco ha scritto la prima volta alla Regione Lazio il 29 marzo del 2023. Nella nota inviata si spiega come il territorio delle Torri ospiti “diversi insediamenti impiantistici” in cui “vengono conferiti rifiuti” da circa 50 Comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale (nell’impianto Porcarelli) e da altri Municipi romani (nell’impianto Ama di Rocca Cencia). Il tutto avviene senza che il VI Municipio abbia “mai ricevuto” nessun ristoro “pur avendone evidentemente diritto”.

Altre richieste simili sono state protocollate il 3 luglio del 2023 e il 12 ottobre dello stesso anno. L’ultima, in ordine cronologico, è del 19 marzo 2024. “Sono arrivato oramai alla mia quarta missiva – scrive Nicola Franco sempre al presidente della Regione Lazio, all’assessore regionale ai rifiuti e, per conoscenza, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – e spero che questa sia quella che mi permetterà, quantomeno, di avere due “righe” di riscontro come segno di rispetto istituzionale”. Una presa di posizione netta nei confronti di un ente che, visto lo stesso colore politico, dovrebbe essere amico dell’unico minisindaco di centrodestra di Roma.

20 milioni di euro

In una nota, Nicola Franco ha manifestato tutto il suo disagio nei confronti, in particolare, della Regione Lazio: “Il silenzio a nostro avviso è già una risposta e per il nostro territorio si tratta di minimo 20 milioni di euro – dice Franco - che sarebbero dovuti al Municipio per la realizzazione di opere nel rispetto di quanto i cittadini delle Torri hanno dato in tema di rifiuti per la città di Roma e gli oltre 50 Comuni della Città Metropolitana dal 2013 al 2023. Poco importa il "colore politico" di chi oggi ci governa, per noi la difesa e il rispetto di questo territorio e la nostra gente va oltre ogni cosa e il politicamente corretto”.