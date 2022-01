Castelverde piange Pasquale Cococcia: ‘tonno’ aveva fondato ‘La corriera stravagante’

Castelverde piange la scomparsa di Pasquale Cococcia, morto all’età di 76 anni lasciando la moglie Maria Rosaria, compagna di vita un grande vuoto in quartiere. Sì, perché Pasquale, nel 1986, insieme a Fabio, socio e amico, aveva aperto il primo locale di musica dal vivo del VI municipio: ‘La corriera stravagante’ diventata nel tempo un punto di riferimento per tanti giovani e non solo.

Era conosciuto da tutti con il soprannome di ‘tonno’. “Sono tante le leggende che si raccontano intorno a questo appellativo – ha spiegato ai nostri taccuini Lorenzo, un amico di Pasquale – Tra le più accreditate c’è un aneddoto che lo vede protagonista di una caduta in una pozzanghera, quando era ragazzo, quell’attimo è legato a goffi tentativi di rimettersi in piedi. Pare si muovesse come un tonno e da allora gli è rimasto questo nome”.

Pasquale era amante della musica, suonava la chitarra e si cimentava a scrivere canzoni, saliva sul palco della corriera e le cantava insieme al gruppo messo in piedi con gli amici ‘Quartetto Eccettera’. ‘La Corriera stravagante’, in via Bolognano è stata per oltre trent’anni un simbolo del quartiere e del territorio circostante: a renderla speciale anche un murale di Rino Gaetano che Pasquale aveva fortemente voluto. Durante la pandemia il locale aveva chiuso per riaprire con un altro proprietario e un altro nome.

“Ci sono persone, nei quartieri, che fanno la storia. Per tante generazioni la Corriera Stravagante è la storia. Ciao Pasquale, con te va via un pezzo di storia” è il saluto commosso che l’associazione di promozione culturale ‘Un mondo nel cuore’ ha voluto dare a Pasquale Cococcia. “Hai fatto la storia, sarai sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti” è il commento del comitato di quartiere Castelverde affidato alla pagina Facebook. Alla famiglia di Pasquale le condoglianze della nostra redazione.