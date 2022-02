Lunghezzina: alla scuola di via Monte Michelangelo mancano accesso e allaccio in fogna

La scuola di via Monte Michelangelo a Lunghezzina deve essere aperta. A deciderlo, questa volta, è la commissione lavori pubblici del Comune che nella mattina di lunedì ha svolto un sopralluogo nella periferia est del Municipio VI. All’appuntamento anche consiglieri municipali e comunali. “L’obiettivo è l’apertura di una scuola costruita e mai aperta per sopperire alle carenze strutturali del territorio” ha commentato Flavio Mancini, consigliere dem alle Torri.

La costruzione della scuola in via Saldini, all’interno del piano particolareggiato di zona ‘O’, risale a oltre dieci anni fa. Da quel momento non è mai stata aperta ma ha subito atti vandalici e tentativi di occupazione. Eppure le aule della struttura sarebbero utili a fronteggiare l’emergenza scolastica che puntualmente si ripropone ogni anno. Tante sono state le richieste di messa in sicurezza e fruibilità da parte delle famiglie che vivono a ridosso della scuola, anche attraverso le pagine del nostro giornale. Nonostante vetri rotti e pareti imbrattate, la struttura all’interno non presenta particolari criticità, gli impedimenti all’apertura però sono due: la mancanza dell’accesso e dell’impianto fognario.

Saranno i tecnici del Comune a capire come intervenire perché la scuola di Lunghezzina apra agli studenti. "Un segnale positivo che testimonia, anche attraverso la presenza sul posto di questa mattina, il lavoro che questa Amministrazione sta facendo per l'apertura della struttura, in considerazione anche della grave carenza di scuole nel territorio" hanno commentato Svetlana Celli, presidente dell'aula Giulio Cesare e Flavio Mancini, consigliere municipale.

“Il VI Municipio è il più giovane di Roma – ha commentato Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali del Campidoglio, presente al sopralluogo – Investire in questo municipio vuol dire investire sul futuro della città intera”.