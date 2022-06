Lunghezzina Due: largo Montenerodomo è diventato una discarica a cielo aperto

"Chi ha combinato questo disastro deve rimediare". Sono le parole di Antonio Cataldi, presidente dell'associazione 'Nuova Urbe' di Lunghezzina Due, nella periferia a Est di Roma, Municipio VI. Da alcuni giorni, i cassonetti stradali sono stati dislocati e posizionati in largo Montenerodomo, l'unica piazza del quartiere.

Lunghezzina Due è nella lista dei quartieri della Capitale che attendono ancora la realizzazione di opere, come l'impianto di illuminazione in alcune strade. Non solo, da tempo gli abitanti chiedono una seconda via d'uscita dal quartiere ma fino ora nessun intervento. Da qualche giorno, i cassonetti stradali già posizionati lungo via Messer Marino e largo Pettorano sul Gizio sono stati dislocati in largo Montenerodomo.

Non solo l'unica piazza del quartiere è costeggiata da spazzatura ma il mancato ritiro dei rifiuti in questi giorni ha reso lo spazio una discarica a cielo aperto. Rabbia e indignazione da parte degli abitanti del quartiere che faticano anche a camminare lungo il marciapiede ormai invaso da spazzatura e cassonetti capovolti. 'Un disastro' lo ha definito 'Nuova Urbe' che chiede immediatamente la rimozione dei secchioni dalla piazza e il ricollocamento alle vecchie postazioni.