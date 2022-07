I problemi irrisolti di Lunghezzina finiscono in Regione: audizione dei comitati

Una seconda strada di accesso (e di uscita) al quartiere, carotaggi e bonifica del terreno con la costruzione di un ‘parco urbano attrezzato’. Sono queste le principali istanze che gli abitanti di Lunghezzina, periferia di Roma est chiedono a gran voce da anni e che hanno portato sul tavolo della Regione Lazio durante lo svolgimento di una commissione ad hoc sui piani di zona di questa porzione del territorio. “Già all’epoca del sindaco Marino – hanno spiegato dall’Associazione Nuova Urbe – abbiamo consegnato una petizione con duemila firme. Anche l’ex sindaca Raggi si era impegnata perché questo avvenisse”. All'appuntamento in Regione anche il comitato di quartiere Castelverde.

Da anni, gli abitanti del piano di zona ‘C19 Lunghezzina 1’ chiedono i carotaggi del terreno di via Ortona de’ Marsi. Lo step successivo la bonifica dell’area per giungere, infine, alla costruzione di un parco urbano attrezzato poiché in quartiere mancano spazi di aggregazione. Non solo. I terreni di Lunghezzina diventano spesso discariche a cielo aperto a causa dello sversamento illecito di rifiuti. “Non è più procrastinabile la costruzione di una seconda via d’uscita dal quartiere” hanno aggiunto dall’associazione, ipotizzandone la costruzione da via Fraine a via Colletorto con bretella di connessione in via del Casalon.

“Avevamo sottolineato l’importanza di migliorare la qualità della vita dei cittadini di quartieri troppo spesso dimenticati attraverso la riqualificazione dell’area, a partire dalla realizzazione dei servizi essenziali, di aree verdi e di infrastrutture che colleghino le persone al resto della città. Bisogna rendere fruibili gli spazi e saper integrare le esigenze abitative con necessità relazionali tra le persone e tra persone e ambiente, all’interno di un’area che può e deve diventare più vivibile” ha commentato Marco Cacciatore, a margine dell’audizione.