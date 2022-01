Lunghezzina: la scuola mai aperta di via Monte Michelangelo finisce in Campidoglio

Una scuola costruita da anni e mai aperta, sprofondata nel degrado. La struttura di via Monte Michelangelo a Lunghezzina finisce sui banchi del Campidoglio: a chiederne la discussione è il gruppo Lega (Comune e Municipio): “Paradossale l’attesa della sua riapertura” hanno commentato ai nostri taccuini Fabrizio Santori, capogruppo in Comune e Emanuele Licopodio, capogruppo in Municipio VI.

Costruita da anni non è mai stata aperta, nel frattempo è stata più volte vandalizzata e si sono registrati anche tentativi di occupazione. Siamo nella periferia est di Roma: la scuola di Monte Michelangelo è un nervo scoperto per gli abitanti della zona che oltre alla riapertura chiedono, quantomeno, la pulizia dell’area circostante ma senza ottenere nessun riscontro dalle istituzioni. A giugno di quest’anno, infatti, sono stati proprio gli abitanti del quartiere a rimboccarsi le maniche e provvedere allo sfalcio dell’erba per scongiurare incendi. Al loro fianco anche Flavio Mancini, attuale consigliere municipale Pd che da tempo ne denuncia l’abbandono e Svetlana Celli, attuale presidente del consiglio capitolino.

“Ringraziamo i presidenti delle Commissioni lavori pubblici e scuola per avere accolto la richiesta della Lega di discutere per risolvere con urgenza la ormai annosa questione della scuola dell'infanzia di Monte Michelangelo, in VI Municipio – hanno proseguito Santori e Licopodio - Sarà occasione per affrontare e avviare interventi tempestivi anche su altre strutture del territorio: l’adeguamento di via Collatina, la scuola media di Corcolle, via Modolo-Borutta e numerose altre situazioni di scuole pronte e mai aperte anche in altri Municipi della Capitale”.