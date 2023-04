“Alla scuola di Lunghezza è tutto da rifare. Non esiste un progetto. Siamo basiti”. A parlare è Chiara del Guerra, assessora ai Lavori pubblici del Municipio Roma VI delle Torri a margine di un sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi presso la scuola mai aperta di via Cesare Saldini, a Lunghezza, nella periferia est di Roma. All’incontro tecnici municipali e comunali.

I lavori sono finiti da oltre dieci anni e la scuola è chiusa

L’apertura della scuola di via Cesare Saldini a Lunghezza diventa sempre più lontana. La struttura, costruita da oltre dieci anni non è mai stata aperta. In questo lungo periodo, però, è stata più volte vandalizzata, non sono mancati tentativi di occupazione. Un nervo scoperto per gli abitanti della zona che oltre alla riapertura chiedono a gran voce la pulizia dell’area. Spesso, i residenti del quartiere si sono rimboccati le maniche e hanno provveduto da soli allo sfalcio dell’erba che oltre a dare un’idea di degrado, è stata anche fonte di rischi durante la stagione estiva a causa degli incendi. Tra rimpalli di responsabilità e cavilli burocratici, di fatto, nessun intervento risolutivo è stato messo in atto per garantire la riapertura della scuola, in un territorio già carente di aule. A marzo di quest’anno, il consiglio del Municipio Roma VI delle Torri approvava una risoluzione per impegnare il presidente Nicola Franco ad attivarsi presso il sindaco al fine di garantire l’immediata apertura della scuola.

Il sopralluogo tecnico

Nel corso di questi ultimi anni, numerosi sono stati i sopralluoghi da parte del Municipio VI e del Comune di Roma: l’ultimo nei giorni scorsi. “Per completare la scuola di via Saldini è necessario un passaggio tra i dipartimenti ma, durante il sopralluogo, abbiamo appreso che non esistono le carte del progetto, come se questa scuola non esistesse e quindi è tutto da rifare. Noi, abbiamo fatto la nostra parte, adesso tocca al Comune” ha concluso Del Guerra.