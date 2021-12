Castelverde piange Italia Rotatori, morta a 107 anni: addio alla nonna e fondatrice del quartiere

È scomparsa all’età di 107 anni Italia Rotatori che insieme a una cinquantina di contadini ha fondato i quartieri Castelverde e Villaggio Prenestino circa 70 anni fa. La donna, considerata l’età e il valore storico di cui è stata portatrice, è conosciuta a tutti come ‘la nonna del quartiere’. I suoi funerali si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì. “Rimasta vedova, si è rimboccata le maniche fin da subito” ha raccontato al nostro giornale Danilo Baldolini, suo nipote, ricordandola con grande affetto.



Intorno agli anni 50, Italia e suo marito Armando, insieme ad alcune decine di persone, si sono spostati dalle Marche e hanno raggiunto le campagne romane. Furono loro, i contadini marchigiani, a fondare Castellaccio e Ovile, divenuti poi Castelverde e Villaggio Prenestino. Già perché a quei tempi, un possidente terriero mise a loro disposizione un ovile che divenne la loro dimora: ogni giorno i contadini andavano a lavorare la terra a bordo di un pullman. A raccontare questa storia è anche un murale in via Massa San Giuliano, firmato Nero Opaco che narra la nascita del quartiere. Non solo, c’è anche un libro che racconta in fotografia la storia di Castelverde, curato da Fabrizio Petrolati.



Italia aveva 4 figli, 7 nipoti e 10 pronipoti. “Ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, essendo rimasta vedova molto preso” ha raccontato Danilo Baldolini al nostro giornale. Quando Italia ha compiuto 100 anni, l’associazione ‘Il Castellaccio’, l’amministrazione comunale di Barbara e il Municipio VI delle Torri hanno voluto omaggiarla con fiori e una targa di auguri. Con lei, non solo se ne va una donna forte e amata da tutti ma un scompare un pezzo di storia del quartiere.