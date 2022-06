Roma brucia: fiamme sui terreni dell'ex discarica di Lunghezza

Le fiamme sono divampate dai terreni dell'ex discarica in via di Lunghezza nel pomeriggio di lunedì. Ore di paura e apprensione a Castelverde perché "Non sappiamo cosa ci sia interrato e cosa stiamo respirando" hanno commentato alcuni residenti del quartiere al nostro giornale poco dopo lo scoppio dell'incendio. Intanto, a monitorare la pulizia dell'aria, ci sono i 'nasi elettronici' di Arpa. Siamo nella periferia Est di Roma, nella cosiddetta 'terra dei fuochi': i cittadini da anni ne attendono la bonifica.

Quello che resta in via di Lunghezza dopo l'incendio di lunedì è un paesaggio lunare: le fiamme hanno distrutto la vegetazione presente sull'area. "Ci siamo sincerati che nulla di veramente inquinante sia andato a fuoco, se non i teli che coprivano l'invaso, le fiamme sono arrivate fino in via Donegani" hanno spiegato dalla pagina Facebook del comitato di quartiere.

"Alcuni tratti di strada erano ricolmi di rifiuti, segnalati più volte ma mai rimossi. È assurdo che non vengano mai pulite le nostre periferie e che siano lasciate nelle mani di zozzoni, incivili e piromani. Sono caduti alberi e le fiamme hanno attraversato strade, ferrovia e autostrada, si è veramente sfiorata la tragedia" hanno aggiunto.

Intanto, all'indomani dell'incendio, il minisindaco Nicola Franco si è recato in sopralluogo sul posto. "Purtroppo le condizioni climatiche , i ritardi dovuti alla mancata programmazione degli sfalci delle aree verdi pubbliche e il non rispetto dei proprietari privati stanno mettendo a serio rischio la città" ha detto.

E ancora: "Per questo motivo sto predisponendo un' ordinanza , che firmerò questa settimana, per assegnare I locali confiscati della Residenza Castelverde alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana. In momenti particolari come questi non bisogna perdere tempo e c'è bisogno di assunzioni di responsabilità. La bonifica di quella discarica va terminata prima possibile".