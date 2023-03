Il tuo quartiere è una discarica: le denuncia di Roma est contro gli sversamenti illeciti

Documenti bruciati, mobili, siringhe, paraurti. Le strade di Colle del Sole, nella periferia di Roma est sono discariche a cielo aperto. Gli abitanti, ormai esasperati, continuano a lanciare appelli che restano lettera morta. “Non funziona il sistema di raccolta, e non per colpa degli operatori che fanno già tanto da soli, caricandosi a mano i rifiuti. Non funziona il sistema delle segnalazioni, siamo al collasso”. A parlare Alessandro, del comitato di quartiere che da tempo si batte – insieme ad altre associazioni di zona – per difendere il diritto alla salute.

“Il tuo quartiere è una discarica”

“Il tuo quartiere è una discarica”. Gli abitanti di Colle del Sole hanno parafrasato l’iniziativa di Ama – un tempo ‘Il tuo quartiere non è una discarica – per sottolineare le condizioni di degrado in cui sono ridotte le zone del versante. “L’area più colpita è, senz’altro, quella in cui si trova il cantiere mai chiuso dell’asse Modolo-Borutta - hanno spiegato dal comitato – ma l’intero territorio è pieno di sversamenti illeciti di rifiuti. Non se ne può più, soprattutto perché siamo anche vicini agli impianti di smaltimento di Rocca Cencia”. Nello specifico, i lavori dell’asse Modolo-Borutta sono stati avviati nel 2009 ma nel 2014 sono stati abbandonati. Più volte interrotti a causa di varianti di progetto, gli interventi per la realizzazione dell’arteria viaria, si sono fermati completamente, lasciando in balia di degrado e prepotenze l’intera zona.

Le proposte del comitato

Da tempo gli attivisti di Roma est chiedono interventi urgenti per ripristinare il decoro in uno dei municipi con il più alto tasso di evasione della Tari (tassa sui rifiuti). “In un anno e mezzo abbiamo più volte sollecitato, presentando insieme con a ‘Lila Laboratorio Idee Lavoratori Per Ambiente’, proposte che avrebbero aiutato un modello di raccolta che ad oggi continua ad essere inadeguato ed inefficiente”. Tra le proposte messe in fila dai cittadini: le isole ecologiche provvisorie e giornaliere, un calendario di raccolta, di pulizia e spazzamento che consultabile da tutti. E ancora, più controlli e telecamere nei punti critici e una sinergia tra il Servizio giardini e l’Ama nelle operazioni di sfalcio “per evitare i "cimiteri" di plastica una volta tagliata l'erba” hanno concluso da Colle del Sole.