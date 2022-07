Giugno di 'fuoco' alle Torri, il Municipio invoca l'esercito

"Gli incendi di queste ultime settimane sono state enormi, per fortuna non hanno raggiunto le case. Chiedo ufficialmente l'aiuto dell'esercito per tutelare il territorio". Sono queste le parole di Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri che – alla luce degli ultimi avvenimenti – ha chiesto al Prefetto il supporto dei militari. "Il Municipio ha avviato incontri con la protezione civile per pianificare interventi di prevenzione ma dal sindaco Roberto Gualtieri nessuna risposta" ha detto ancora Franco.

Cassonetti dei rifiuti, sterpaglie, distese di verde. Numerosi gli incendi registrati nelle ultime settimane nelle zone dei quartieri di Roma est, da Tor Bella Monaca a Colle degli Abeti, passando per Castelverde e Nuova Ponte di Nona. Durante lo scorso mese di giugno, un incendio si è sviluppato in via delle Cerquete. Per domare le fiamme sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo anche 20 cuccioli di cane. Sterpaglie a fuoco anche in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca e solo l'intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio.

Un incendio di proporzioni notevoli a Castelverde, sui terreni dell'ex discarica, nella cosiddetta 'terra dei fuochi': le fiamme hanno preoccupato i residenti soprattutto per il timore di fumi tossici, provenienti dal terreno. Nelle settimane precedenti, a Castelverde sono andati a fuoco i cassonetti dell'immondizia in una delle strade principali del quartiere e ancora terreni e sterpaglie. "Il Campidoglio si è mostrato sordo alle nostre istanze e non sta facendo nulla per aiutare il territorio. Per questo, prima che avvenga un disastro, chiedo ufficialmente al Prefetto di mettere l’Esercito Italiano a disposizione del Municipio VI delle Torri, il quale ha tra le più alte percentuali di aree verdi e agro romano della Capitale" ha concluso Franco.