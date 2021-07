A Castelverde mancano luoghi di aggregazione, i giovani organizzano pic nic letterari

Si parla di libri, di letteratura e di inclusione, lo si fa all’aria aperta, seduti su un telo sopra il prato, commentando un’opera classica. È questa la risposta che i giovani del progetto ‘Pensieri in circolo’ vogliono dare a un territorio sprovvisto di luoghi di aggregazione: Castelverde. L’iniziativa, nata in modalità telematica già durante il lockdown, si svolge presso il parco del quartiere, in via Roseto degli Abruzzi. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 luglio, alle ore 17.00, con la lettura condivisa del romanzo di Jane Austen ‘Orgoglio e pregiudizio’.

L’associazione ‘Lab PiC’ è stata costituita durante la pandemia da un gruppo di giovani dei quartieri di Castelverde e Osa e da allora organizza incontri – prima on line, poi in presenza – per discutere di arte, letteratura. Non solo, ha avviato anche un ciclo di incontri chiamato ‘Parola al Centro’ dove si discute partendo da una parola, appunto. Da quest’anno, il laboratorio si è impegnato anche in un progetto sulle elezioni comunali e municipali di Roma, attraverso una serie di incontri e approfondimento sulla capitale. Nel corso del tempo non sono mancati eventi ad hoc in occasione di giornate particolarmente importanti, come quella del 25 aprile, durante la quale è stato affrontato un dibattito con la partecipazione del Centro di Documentazione Antifascista di Tivoli.

“Le attività del Laboratorio Pensieri in Circolo si svolgono in un’area spesso dimenticata e marginalizzata, dove la sensazione più forte è quella di essere caduti nella più totale indifferenza – hanno spiegato a Roma Today gli organizzatori - Tutto ciò è generato e amplificato dalla scarsità, potremmo dire totale assenza, di luoghi di incontro e socializzazione. Questo significa correre il rischio di dissipare quell’enorme quantità di potenziale umano che risiede in questi quartieri, troppo spesso costretto a doversi spostare altrove per esprimersi o addirittura dovervi rinunciare. Lo scopo del Laboratorio Pensieri in Circolo è quello di coltivare queste energie” hanno concluso.