Fuga di gas al Villaggio Prenestino, conduttura danneggiata da un cantiere

Fuga di gas martedì mattina in zona Villaggio Prenestino, nel tratto compreso tra via Prenestina e via Collatina. A provocarla alcuni operai di un'azienda impegnata nell’installazione di cavi telefonici, che nel corso dei lavori hanno danneggiato una condotta provocando la dispersione.

Il guasto si è verificato in via Fosso dell'Osa, all'altezza del civico 544. Dopo la segnalazione, sul posto sono intevenuti i tecnici del pronto intervento di Italgas, che hanno messo in sicurezza la condotta e avviato i lavori lala riparazione del danno.

Presenti anche gli agenti del gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada per circa un'ora tra il civico 555 e via Schiavi di Abruzzo.