Corcolle, a piazza Mondavio ci pensano i cittadini: un sondaggio per lanciare proposte di riqualificazione

“E tu, che piazza Mondavio vorresti?”. È questo il sondaggio che l’associazione ‘Un mondo nel cuore’ ha lanciato nei giorni scorsi agli abitanti del quartiere. L’obiettivo è raccogliere proposte da presentare al Municipio Roma VI delle Torri affinché la ‘piazza’ diventi non solo bella ma anche funzionale.

Piazza Mondavio, collocata al centro del quartiere Corcolle nella periferia est della città, è oggi una lunga distesa d’asfalto utilizzata come parcheggio ma anche come capolinea di tre autobus, sprovvista però di panchine e pensiline. La sua riqualificazione è stata inserita all’interno del piano investimenti del prossimo triennio 2021-2023 del sesto municipio (già approvato dal Comune di Roma).

“Per realizzare la piazza saranno spesi 400mila euro – hanno spiegato dall’associazione ‘Un mondo nel cuore’ – E vorremmo che questi fondi venissero spesi non solo per abbellire lo spazio ma per rispondere alle esigenze dei cittadini, per creare un vero e proprio luogo di aggregazione”.

È per raccogliere idee e suggerimenti che l’associazione ha promosso il sondaggio dalla propria pagina Facebook: tra le richieste principali, fino ad ora, l’installazione di panchine, la piantumazione di alberi, aiuole e un nasone. Quando il sondaggio sarà chiuso, i promotori consegneranno le richieste in municipio affinché vengano considerate nella stesura del progetto di riqualificazione.