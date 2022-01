Corcolle: il consiglio del Municipio dice ‘sì’ alla realizzazione della scuola

Un ordine del giorno approvato all’unanimità in viale Cambellotti per dire ‘sì’ alla realizzazione della scuola media a Giardini di Corcolle, periferia del Sesto Municipio. Il progetto si trascina da decenni tra indignazione e malcontento: già perché gli abitanti del quartiere chiedono da tempo di avere ciò che gli spetta. La costruzione della scuola, infatti, deriva da opere di compensazione della linea di Alta Velocità (TAV). Nicola Franco, presidente del Sesto: “La realizzazione dell’opera è importante per sanare la grave carenza dell’offerta scolastica lungo il versante prenestino”.

Si torna a parlare della scuola media a Corcolle, come accade spesso quando si parla di mancanza di spazi e di aule. Lunedì maggioranza e opposizione hanno votato all’unanimità un altro ‘sì’ alla realizzazione dell’opera. Eppure la scuola tra via Spinetoli e via di Lunghezzina avrebbe già dovuto essere costruita. Basti pensare che nel 2012 è stato presentato un progetto definitivo dell’opera (foto in basso): già 10 anni fa, quindi, la sua costruzione si prevedeva imminente. E nel 2017, l’argomento è finito in Commissione di Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie grazie all’intervento dell’associazione ‘Un mondo nel cuore’.

Del resto, il terreno su cui la scuola sarà costruita è di proprietà del Comune di Roma, i fondi – opere TAV – sono disponibili da tempo come ha spiegato anche Danilo Proietti, presidente dell’associazione ‘Un mondo nel cuore’: “ Ci sono i soldi delle compensazioni TAV (4.024.000 Euro), ci sono i terreni di proprietà di Roma Capitale, c'è la progettazione preliminare di 9 aule, 3 laboratori, servizi, biblioteca, sala conferenze, uffici amministrativi, refettorio e cucina”.

Infine: “Soprattutto negli ultimi anni è mancata la volontà politica e amministrativa per concludere l'iter di progettazione e avvio dei lavori del primo stralcio. Con la votazione unanime di ieri speriamo davvero ci sia un impegno serio e continuativo da parte di tutti, maggioranza e opposizione” ha aggiunto Proietti. E ha concluso: “Il quartiere, ma in realtà anche tutto il versante prenestino, ha estremamente bisogno di questa nuova scuola. La mancanza di aule, le classi pollaio o addirittura la mancanza di spazi come una vera palestra e i laboratori, non permettono una formazione completa e al pari di altre zone della città” ha commentato Danilo Proietti dell’associazione ‘Un mondo nel cuore’.