Corcolle, al via da marzo i lavori su via Sant’Elpidio a mare

Via alla manutenzione di via Sant’Elpidio a mare, a Corcolle, periferia del sesto municipio. “I lavori saranno avviati a partire dal prossimo mese di marzo e avranno la durata di circa un mese” ha fatto sapere Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici della giunta di viale Cambellotti.

“Lo stato in cui versa la strada non è mai stato più pietoso di ora” hanno denunciato alcuni cittadini, residenti di Corcolle spiegando come sull’asfalto si siano formati, nel tempo, dei veri e propri crateri. Un’arteria stradale, quella di Sant’Elpidio a mare, che taglia in due il quartiere collegando la zona a Giardini di Corcolle e rappresentando un punto nevralgico della viabilità interna.

Dell’intera via, un tratto nello specifico desta maggiori preoccupazioni per gli abitanti di Corcolle, soprattutto nelle giornate di pioggia: quello sprovvisto della raccolta di acque piovane, quando lo spazio è soggetto anche ad allagamenti. L’importo necessario alle operazioni di manutenzione straordinaria, fanno sapere dall’assessorato, si aggira intorno ai 250mila euro.