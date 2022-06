Gli abitanti di Corcolle scrivono a Gualtieri: “No all’isola ecologica di via Ripatransone”

Gli abitanti di Corcolle ci riprovano e questa volta si rivolgono direttamente al sindaco e all’assessora all’ambiente per dire ‘sì all’isola ecologica ma non in via Ripatransone’. Annullata, intanto, l’assemblea cittadina che il comitato di quartiere aveva programmato per mercoledì 1° giugno perché stando a quanto apprende RomaToday da alcuni cittadini non sarebbero stati rilasciati i permessi. A firmare la lettera è uno storico abitante del quartiere, Giovanni Recchia: "So di rappresentare la stragrande maggioranza dei residenti di Corcolle, faccio appello alla vostra sensibilità umana e politica e vi prego di non dare corso alla realizzazione del centro di raccolta rifiuti Ama di via Ripatransone come risulta da vostra delibera in data 10 febbraio 2022".

Sedute di consiglio straordinario, raccolta firme, manifestazioni, polemiche politiche. I cittadini di Corcolle le stanno provando tutte per ribadire la loro contrarietà alla realizzazione dell’isola ecologica in via Ripatransone. Da sempre favorevoli a questa forma di raccolta dei rifiuti, sono però contrari al luogo individuato dal Comune. Da tempo sognano centri di aggregazione e un parco per bambini, come hanno più volte sottolineato il comitato di quartiere e l’associazione di promozione culturale ‘Un mondo nel cuore’, chiedono la costruzione del centro Ama in via Lunano. Si tratta di un posto attualmente abbandonato al degrado che con l’occasione potrebbe essere riqualificato. Ma per ora dal Comune non è arrivato nessun segnale di apertura o di ripensamento che faccia supporre un cambio di passo dell’amministrazione centrale.

"Voglio sottolineare che noi residenti di Corcolle siamo favorevoli all'installazione di un'isola ecologica, in quanto servizio sicuramente utile al quartiere, come altri ancora mancanti e che in tal senso il comitato di quartiere si era già espresso segnalando l'area di via Lunano perché sufficientemente discostata dalle abitazioni e facilmente raggiungibile senza appesantire la già critica viabilità del quartiere” si legge nella lettera inviata a RomaToday. "Inoltre – continua la missiva - potrebbe essere l'occasione per bonificare l'amianto ancora presente nella ex scuola abbandonata e magari utilizzare lo stesso edificio per gli uffici ed i servizi relativi all'isola ecologica nascente".

Infine: "Siamo decisamente contrari alla realizzazione del “centro rifiuti Ama” in via Ripatransone perché sarebbe posizionato al centro dell'abitato, perché l'area prevista è di 7.400 mq, perché è previsto che serva circa 100.000 utenti, quando a Corcolle siamo meno di 14.000".

E ancora nella lettera, vengono esposte le motivazioni di tanta contrarietà: “Ammesso che il centro sia soltanto isola ecologica, il traffico di utenti che potrebbero arrivare a conferire rifiuti, sommato all'inevitabile andirivieni dei mezzi Ama, appesantirebbe notevolmente la viabilità dell'area est di Corcolle già critica in quanto l'entrata e l'uscita dal quartiere consiste in due viali a senso unico: Via Fermignano e Via Ripatransone. Con tale situazione logistica, il traffico che si creerebbe, oltre ad arrecare un significativo ed enorme disagio quotidiano ai cittadini, rischia anche di inibire il regolare accesso al quartiere dei mezzi di soccorso pubblico (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.), con conseguenza facilmente immaginabili”.

Gli abitanti di Corcolle hanno sottolineato anche i timori di un maggiore inquinamento ambientale e un peggioramento della qualità dell’aria anche in rapporto alla vicinanza con Rocca Cencia.

E con un appello al sindaco e all’assessora all’ambiente si conclude la lettera: "Stiamo percorrendo tutte le vie consentite dalla legge per opporci al suddetto progetto ed in tal senso abbiamo presentato ricorso al TAR tramite un legale da noi incaricato e depositato una petizione con circa 1.000 firme al Municipio VI che a breve protocolleremo anche in Campidoglio".