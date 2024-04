Quartiere senza medico di base, il consiglio municipale si terrà a Colle del Sole

Nonostante le difficoltà logistiche ed organizzative Colle del Sole, quartiere periferico del VI municipio delle Torri, ospiterà il prossimo consiglio straordinario. All’ordine del giorno, ovviamente, c’è un solo punto: il medico di base, figura ormai assente dal territorio da più di otto mesi. I consiglieri avevano promesso che si sarebbero recati lì dopo Pasqua e così sarà. Adesso, però, i residenti si aspettano delle risposte: arriverà oppure no un nuovo medico di base?

Consiglio straordinario

Dire che questo appuntamento è sentito è un eufemismo. Il Cdq Colle del Sole ha addirittura affisso uno striscione per invitare tutti a partecipare all’incontro, che si terrà giovedì 11 aprile alle 15:30 presso la tensostruttura della chiesa Santa Maria dell’Oriente, su via Ollastra Simaxis. Ad oggi, infatti, in un’area abitata principalmente da persone anziane, chi ha bisogno di una visita o di una ricetta deve recarsi fino a Borgata Finocchio, che dista circa 6 chilometri di distanza. Una vera e propria impresa per i nonni e le nonne di Colle del Sole.

Un nuovo medico di base

Sono sempre più insistenti le voci secondo le quali durante il consiglio potrebbe essere annunciato l’arrivo, imminente, di un nuovo medico di base. Dal Municipio le bocche sono cucite, nessuno vuole sbilanciarsi visto il tema così delicato. Del resto, è ormai difficile trovare, in generale, medici di famiglia. A settembre 2023, solo a Roma, mancavano 500 camici bianchi ed i pochi che ci sono evitano i quartieri più difficili della Capitale. Proprio a Colle del Sole era stata approvata una proroga speciale per i dottori che volevano lavorare fino a 72 anni anziché fino a 70. Un modo per rinviare il problema che, alla fine, si è posto con tutte le sue criticità. Ora i residenti attendono delle risposte, le promesse non bastano più.