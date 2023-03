Incrocio delle 'quattro strade': c'è il progetto

Isola centrale, il prolungamento del ponte sul fosso, nuovi percorsi pedonali e sistemazione del parcheggio a raso. E ancora, spostamento dei passi carrabili e nuovi attraversamenti pedonali smart con luci a led. C’è tutto questo nello studio di fattibilità per la realizzazione della rotatoria delle ‘quattro strade’. Il progetto, fatto redigere dal municipio VI è stato presentato agli abitanti del quartiere di Roma est nei giorni scorsi. "Un appuntamento memorabile per il nostro quartiere e per noi che lo rappresentiamo, una gratificazione che non solo ripaga noi ma anche chi da tempo si batte per la risoluzione di questa grave problematica che toglie vivibilità al territorio” hanno commentato dal comitato di quartiere Colle Prenestino.

Da anni, gli abitanti del versante prenestino del municipio VI chiedono la realizzazione di una rotatoria che regoli il traffico all’incrocio cosiddetto delle ‘quattro strade’: via di Torrenova, via dell’Acqua Vergine e via Prenestina. Nell’ottobre del 2017, in via Prenestina, all’altezza del quartiere Colle Prenestino, una donna è stata investita e uccisa. Altri incidenti, avvenuti in questo tratto di strada che conta pochi e malridotti marciapiedi e un’illuminazione carente, hanno reso ancora più necessaria la richiesta dei cittadini: mettere in sicurezza la strada anche attraverso la costruzione della rotatoria.

Poco più di un anno fa, a gennaio, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno – presentato dal consigliere capitolino Mariano Angelucci (Pd) – per chiedere di velocizzare l’iter per la costruzione dell’opera. Intanto, però, il Municipio sta andando avanti indipendentemente dal Campidoglio, commissionando in house uno studio di fattibilità. “Abbiamo seguito un percorso inverso, prima dei fondi abbiamo realizzato lo studio di fattibilità e il progetto anche con studi del traffico veicolare e sondaggio del terreno” ha spiegato Nicola Franco, presidente del Municipio VI in attesa dell’arrivo dei fondi dal Comune.